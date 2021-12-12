Ломаченко — Камбосос. Український боксер готовий битися за пояс WBO "де завгодно"

Українець обіцяє у майбутньому багато "класних" поєдинків. Він готовий їхати до Австралії, щоб боксувати із Джорджем Камбососом.

Український боксер Василь Ломаченко після перемоги над ганським боксером Річардом Коммі назвав ім'я суперника, з яким хотів би зустрітися на рингу. Про це він сказав в інтерв'ю американському спортивному каналу ESPN.

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Ломаченко поки що остаточно не визначився, з ким готовий розділити ринг, але назвав ім'я чемпіона світу у легкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF Джорджа Камбососа.

[ + – ] Камбосос б'ється в легкій та першій напівсередній вагових категоріях. Фото: Instagram

"У майбутньому ми зможемо організувати чимало класних поєдинків. Чи готовий битися в Австралії з Камбососом? Звичайно, поїду будь-куди. Хочу отримати цей шанс, і якщо Бог мені його дасть – прийму його", – заявив він.

У легкій вазі чимало сильних суперників, із якими хочеться побитися, сказав спортсмен.

Камбосос чекає на Ломаченко на рингу

Австралійський боксер-професіонал похвалив Ломаченка за перемогу над Комі.

"Відмінний бій Ломи ставить його в один ряд з (американським боксером-професіоналом Дєвідом) Хейні, Танком (так називають непереможеного американського боксера-професіонала, який виступає у напівлегкій, другій напівлегкій, у легкій та першій напівсередній вагових категоріях Джервонту Девіса) та Райану ), навіть після його програшу Теофімо Лопесу", — написав він у Twitter.

Камбосос зазначив, що з нетерпінням чекає бою з Ломаченком із цих боксерів наступного року.

Бій із Коммі не був для Ломаченка легким. 34-річний ганієць міг створити проблеми українцеві. У 7-му раунді Коммі опинився в нокдауні, але зміг піднятися та продовжити бій.

За підсумками 12 раундів судді віддали перемогу Ломаченку. Він отримав право стати обов'язковим претендентом на пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

У червні цього року Василь Ломаченко переміг японського боксера Масайоші Накатані. Українець відправив його до нокдауну в 9-му раунді.

До цього Ломаченко 17 жовтня 2020 року одноголосним рішенням суддів програв американцеві Теофімо Лопесу і втратив усі титули. Камбосос недавно на арені "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Q.hrt переміг Лопеса.