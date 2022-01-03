Закончить в клубе Бекхэма. Месси созрел к уходу из ПСЖ

Аргентинский футболист готов рассмотреть предложения из-за океана.

Нападающий клуба "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси планирует завершить профессиональную карьеру в США, сообщает издание Marca.

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Аргентинский футболист готов рассматривать предложения из-за океана по окончании своего контракта с парижским клубом. Срок соглашения между Месси и ПСЖ истекает в 2023 году. По информации издания, клубом, который лидирует в борьбе за возрастного аргентинца является "Интер Майами", которым владеет легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм.

В пользу этого трансфера играет и тот факт, что прошлым летом Месси приобрел недвижимость в Майами. В конце 2020-го года Месси признавался, что однажды хотел бы поиграть в США и даже называл этот вариант своей мечтой.

Лионель Месси перешел в ПСЖ летом 2021 года, подписав двухлетний контракт. Согласно трудовому договору, 34-летний нападающий будет зарабатывать 35 миллионов евро в год плюс бонусные выплаты.

Дебют Месси в новом клубе выдался нервным: футболист долго не мог забить первый мяч в официальных встречах и даже отказывался пожать руку главному тренеру команду Маурисио Почеттино.

В конце декабря 2021 года в ПСЖ рассказали о том, что продали почти один миллион футболок с фамилией Месси на спине. Клуб хотел бы реализовать больше футболок, но спрос настолько огромный, что фабрики попросту не успевают их шить.

В ноябре Фокус рассказывал, что Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем премии "Золотой мяч". По итогам голосования он обошел польского нападающего "Баварии" Роберта Левандовского и представителя "Челси" Жоржиньо, который выиграл Лигу чемпионов вместе с клубом и чемпионат Европы в составе сборной Италии.