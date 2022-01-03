Закінчити у клубі Бекхема. Мессі планує піти з ПСЖ

Аргентинський футболіст готовий розглянути пропозиції через океан.

Нападник клубу "Парі Сен-Жермен" Ліонель Мессі планує завершити професійну кар'єру у США, повідомляє видання Marca.

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Аргентинський футболіст готовий розглядати пропозиції через океан після закінчення свого контракту з паризьким клубом. Термін угоди між Мессі та ПСЖ закінчується у 2023 році. За інформацією видання, клубом, який лідирує у боротьбі за вікового аргентинця, є "Інтер Майамі", яким володіє легендарний англійський футболіст Девід Бекхем.

На користь цього трансферу грає і той факт, що минулого літа Мессі придбав нерухомість у Майамі. Наприкінці 2020 року Мессі зізнавався, що одного разу хотів би пограти в США і навіть називав цей варіант своєю мрією.

Ліонель Мессі перейшов до ПСЖ влітку 2021 року, підписавши дворічний контракт. Згідно з трудовим договором, 34-річний нападник зароблятиме 35 мільйонів євро на рік плюс бонусні виплати.

Дебют Мессі в новому клубі видався нервовим: футболіст довго не міг забити перший м'яч в офіційних зустрічах і навіть відмовлявся потиснути руку головному тренеру команду Мауріс Почеттіно.

Наприкінці грудня 2021 року у ПСЖ розповіли про те, що продали майже один мільйон футболок із прізвищем Мессі на спині. Клуб хотів би реалізувати більше футболок, але попит настільки величезний, що фабрики просто не встигають їх шити.

У листопаді Фокус розповідав, що Ліонель Мессі всьоме став володарем премії "Золотий м'яч". За підсумками голосування він обійшов польського нападаючого "Баварії" Роберта Левандовського та представника "Челсі" Жоржіньо, який виграв Лігу чемпіонів разом із клубом та чемпіонат Європи у складі збірної Італії.