Тесты Джоковича на COVID-19 могли быть поддельными, — расследование BBC (фото)

Журналисты обратили внимание на то, что серийный номер теста за 16 декабря имеет более высокий показатель, чем порядковый номер теста за 22 декабря.

Журналисты BBC поставили под сомнение время подлинность тестов на COVID-19, который теннисист Новак Джокович использовал для въезда в Австралию, чтобы попытаться принять участие в Открытом чемпионате Австралии, сообщает агентство.

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Авторы статьи говорят о том, что тесты были предоставлены для того, чтобы обойти карантинные ограничения, запрещающие въезд в страну невакцинированным людям. Однако было замечено, что серийные номер теста, который датируется 16 декабря, не совпадает с серийным номером тестов из Сербии за этот период, и к тому же имеет более высокий порядковый номер, чем тест за 22 декабря.

[ + – ] Сертификаты результатов ПЦР-тестов Джоковича

Документы были представленны адвокатами Джоковича в федеральном суде Австралии. Они включали в себя два сертификата результатов ПЦР-тестов — один с положительным от 16 декабря 2021, и другой с отрицательным результатом от 22 декабря. Также среди документов, представленных в суд, был документ от исполняющего обязанности директора официального органа здравоохранения Сербии, подтверждающий, что даты на сертификатах точно отражают время проведения тестов.

Выяснилось, что Джокович проходил тестирование в Сербии и получил свои результаты от Института общественного здравоохранения Сербии, а сертификаты результатов имеют уникальный код подтверждения.

Когда журналисты на основе данных Института общественного здравоохранения Сербии и данных сербского эксперта из США Милована Сувакова попытались выстроить хронологию документов, то обнаружилось, все 56 образцов тестов показали зависимость серийного номера от даты проведения. Таким образом, чем старее дата теста, тем выше его серийный номер.

[ + – ] Хронологическая таблица ПЦР-тестов

Единственным исключением из всех кодов подтверждения на графике оказался положительный тест Джоковича от 16 декабря 2021.

Чем можно объяснить это расхождение?

По мнению журналистов, два теста, взятых у Джоковича, были обработаны в разных лабораториях, и вполне возможно, что эти лаборатории получили разные партии кодов подтверждения. Однако в списке кодов подтверждения есть два теста, которые были обработаны в той же лаборатории, что и положительный тест Джоковича — они оба имеют более низкие коды подтверждения.

Специалист по защите данных и цифровой безопасности Джордже Кривокапич предполагает, что могла произойти ошибка в системе регистрации тестов.

"Если бы это было так, то этому было бы простое объяснение. И я не понимаю, почему бы государственным органам просто не сказать об ошибке", — отметил он.

После расследования журналисты BBC подали официальный запрос Институт общественного здравоохранения Сербии, с просьбой прокомментировать информацию, но пока ответа не последовало. Также молчит и команда Джоковича.

Ранее сообщалось, что скандал с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем начался с того, серб получил "медицинское исключение" для участия в турнире Australian Open из-за отсутствия прививки от коронавируса. Премьер-министр Австралии выступил с официальным заявлением, в котором говорилось, что Джокович обязан соблюдать требования пересечения границы. После того, как теннисисту аннулировали визу решением министра по иммиграции Австралии Алексом Хоуком, стало известно, что спортсмен намерен подать в суд на австралийское правительство, которое депортировало его из страны.