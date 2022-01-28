Тести Джоковича на COVID-19 були підробленими, — розслідування BBC (фото)

Журналісти звернули увагу на те, що серійний номер тесту за 16 грудня має вищий показник, ніж порядковий номер тесту за 22 грудня.

Журналісти ВВС поставили під сумнів справжність тестів на COVID-19, який тенісист Новак Джокович використав для в'їзду в Австралію, щоб спробувати взяти участь у Відкритому чемпіонаті Австралії, повідомляє агентство.

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Автори статті говорять про те, що тести були надані для того, щоб оминути карантинні обмеження, які забороняють в'їзд у країну невакцинованим людям. Однак було помічено, що серійний номер тесту, який датується 16 грудня, не співпадає із серійним номером тестів із Сербії за цей період, і до того ж має вищий порядковий номер, ніж тест за 22 грудня.

[ + – ] Сертифікати результатів ПЛР-тестів Джоковича

Документи були надані адвокатами Джоковича у федеральному суді Австралії. Вони враховували два сертифікати результатів ПЛР-тестів — один із позитивним від 16 грудня 2021, й інший з негативним результатом від 22 грудня. Також серед документів, представлених до суду, був документ від виконувача обов'язків директора офіційного органу охорони здоров'я Сербії, який підтверджує, що дати на сертифікатах точно відображають час проведення тестів.

З'ясувалося, що Джокович проходив тестування в Сербії та отримав свої результати від Інституту охорони здоров'я Сербії, а сертифікати результатів мають унікальний код підтвердження.

Коли журналісти на основі даних Інституту охорони здоров'я Сербії та даних сербського експерта зі США Мілована Сувакова спробували вибудувати хронологію документів, то з'ясувалося, що всі 56 зразків тестів показали залежність серійного номера від дати проведення. Так, чим старіша дата тесту, тим вищий його серійний номер.

[ + – ] Хронологічна таблиця ПЛР-тестів

Єдиним винятком зі всіх кодів підтвердження на графіку виявився позитивний тест Джоковича від 16 грудня 2021 року.

Чим можна пояснити цю розбіжність?

На думку журналістів, два тести, взяті в Джоковича, були оброблені в різних лабораторіях, і цілком можливо, що ці лабораторії отримали різні партії підтвердження. Однак у списку кодів підтвердження є два тести, які були оброблені в тій же лабораторії, що й позитивний тест Джоковича — вони мають нижчі коди підтвердження.

Фахівець із захисту даних і цифрової безпеки Джордже Кривокапіч припускає, що могла статися помилка в системі реєстрації тестів.

"Якби це було так, то цьому було б просте пояснення. І я не розумію, чому б державним органам просто не сказати про помилку", — зазначив він.

Після розслідування журналісти BBC подали офіційний запит Інституту охорони здоров'я Сербії, з проханням прокоментувати інформацію, але поки що відповіді не надійшло. Також мовчить команда Джоковича.

Раніше повідомлялося, що скандал із першою ракеткою світу Новаком Джоковичем розпочався з того, що серб отримав "медичний виняток" для участі в турнірі Australian Open через відсутність щеплення від коронавірусу. Прем'єр-міністр Австралії виступив з офіційною заявою, в якій йшлося про те, що Джокович зобов'язаний дотримуватися вимог перетину кордону. Після того, як тенісист анулював візу рішенням міністра з імміграції Австралії Алексом Хоуком, стало відомо, що спортсмен має намір подати до суду на австралійський уряд, який депортував його з країни.