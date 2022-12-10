ЧМ-2022: хорватская модель Ивана Кнол поддержала сборную Хорватии в матче против Бразилии (фото)

Бразилия встретилась с Хорватией в ¼ финала Чемпионата мира. Хорватских футболистов вновь поддержала бывшая претендентка на звание "Мисс Хорватия" Ивана Кнол, которую после матча Хорватии и Марокко, назвали самым сексуальным фанатом.

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Национальная сборная Хорватии по футболу одержала победу над Бразилией со счетом 2:4. На трибунах за Хорватию болела модель из Загреба Ивана Кнол, о чем сообщается на странице Football Tweet в социальной сети Twitter.

"Ивана Кнол, самая большая поклонница Хорватии, готова", — говорится в публикации.

[ + – ] Хорватская модель Ивана Кнол

Ранее девушку назвали самым сексуальным фаном после ее появления на матче Хорватия-Мароко. На трибунах матча катарские бизнесмены фотографировали модель на телефоны, при этом отмечая, что не одобряют столь откровенные наряды. После того как снимки попали в сеть, количество подписчиков в Instagram модели возросло на несколько сотен тысяч.

[ + – ] Хорватская болельщица Ивана Кнол в Катаре

Приехавшим в Катар болельщикам рекомендовали не носить на территории страны слишком откровенных нарядов. За нарушение подобных правил предусмотрены штрафы и даже уголовная ответственность.

Ивана Кнол заявила, что по началу в Катаре ей не делали замечаний по поводу одежды, а также отметила что в ее гардеробе не нашлось вещей отвечающим строгим требованиям страны.

"Они разрешают носить все, что вы хотите, но только не в правительственных зданиях", — объяснила болельщица.

Ранее Фокус также писал о том, что после победы Хорватии над Японией в ¼ финала Чемпионата мира в Катаре Ивана Кнол решила подразнить японцев. Девушка выложила в сеть видеоролик, на котором она аппетитно поедает суши.

Еще мы писали, что женам футболистов запретили короткие юбки и глубокие вырезы на Чемпионате мира 2022 в Катаре. Подруги трех английских футболистов обратились к личным стилистам, чтобы уточнить, не будет ли их внешний вид выглядеть неуместно в глазах жителей консервативной исламской страны.