ЧС-2022: хорватська модель Івана Кнол підтримала збірну Хорватії у матчі проти Бразилії (фото)

Бразилія зустрілася з Хорватією у ¼ фіналу Чемпіонату світу. Хорватських футболістів знову підтримала колишня претендентка на звання "Міс Хорватія" Івана Кнол, яку після матчу Хорватії та Марокко назвали найсексуальнішим фанатом.

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Національна збірна Хорватії з футболу здобула перемогу над Бразилією з рахунком 2:4. На трибунах за Хорватію вболівала модель із Загребу Івана Кнол, про що повідомляється на сторінці Football Tweet у соціальній мережі Twitter.

"Івана Кнол, найбільша прихильниця Хорватії, готова", — йдеться у публікації.

[ + – ] Хорватська модель Івана Кнол

Раніше дівчину назвали найсексуальнішим фаном після її появи на матчі Хорватія-Мароко. На трибунах матчу катарські бізнесмени фотографували модель на телефони, при цьому наголошуючи, що не схвалюють таке відверте вбрання. Після того, як знімки потрапили в мережу, кількість підписників у Instagram моделі зросла на кілька сотень тисяч.

[ + – ] Хорватська вболівальниця Івана Кнол у Катарі

Уболівальникам, які приїхали до Катару, рекомендували не носити на території країни надто відвертих нарядів. За порушення подібних правил передбачено штрафи і навіть кримінальну відповідальність.

Івана Кнол заявила, що спочатку в Катарі їй не робили зауважень з приводу одягу, а також зазначила, що в її гардеробі не знайшлося речей, які відповідають суворим вимогам країни.

"Вони дозволяють носити все, що ви хочете, але тільки не в урядових будівлях", — пояснила вболівальниця.

Раніше Фокус також писав про те, що після перемоги Хорватії над Японією в ¼ фіналу Чемпіонату світу в Катарі Івана Кнол вирішила подразнити японців. Дівчина виклала у мережу відеоролик, на якому вона апетитно поїдає суші.

Ще ми писали, що дружинам футболістів заборонили короткі спідниці та глибокі вирізи на Чемпіонаті світу 2022 року в Катарі. Подруги трьох англійських футболістів звернулися до особистих стилістів, щоб уточнити, чи не виглядатиме їхній зовнішній вигляд недоречно в очах мешканців консервативної ісламської країни.