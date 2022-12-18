ЧМ-2022 в Катаре: модель Ивана Кнол гордится бронзой сборной Хорватии на мундиале (фото)

Бывшая претендентка на звание "Мисс Хорватия" поддержала победу хорватов в матче с марокканцами. Девушка сфотографировалась в форме полузащитника и капитана сборной Луки Модрича.

Related video

Хорватская модель, бывшая претендентка на звание "Мисс Хорватия" и футбольная болельщица Ивана Кнолл отреагировала на победу своей сборной в матче с марокканцами. Девушка написала в Instagram о гордости за страну.

"Горжусь тем, что я — хорватка", — коротко написала она и добавила в конце знак бронзовой медали.

Хорватская модель опубликовала пару фотографий с трибуны в форме полузащитника и капитана сборной Луки Модрича.

[ + – ] Болельщица Ивана Кнолл в футболке с фамилией капитана сборной Луки Модрича

"Спасибо, капитан (Модрич) за нашу гордость, давайте выиграем эту медаль", — написала модель перед победой.

[ + – ] Болельщица Ивана Кнолл в футболке с фамилией капитана сборной Луки Модрича

В игре против сборной Марокко отличились защитник Йошко Гвардиол и нападающий Мислав Оршич.

В одном из Stories она спросила, есть ли у кого-то билет на финальный матч Чемпионата мира по футболу-2022.

[ + – ] Ивана Кнолл просит билет на финальный матч Чемпионата мира по футболу-2022

"Мои билеты на финал отменены — Хорватия не прошла. Есть ли у кого лишний билет для меня?" — спросила она.

[ + – ] Ивана Кнолл поддерживает сборную Хорватии

У Иваны Кнолл сейчас 3,3 миллиона подписчиков в Instagram. Она стала популярной благодаря фото в откровенных нарядах в цветах хорватского флага.

"Многие обижаются на нее, но Ивана все же завоевала титул самой красивой чирлидерши в мире", — отмечает издание Story.hr.

[ + – ] У Иваны Кнолл 3,3 миллиона подписчиков в Instagram

Ивана Кнолл получала в соцсети упреки и угрозы в неуважении к мусульманам из-за откровенных фото на стадионах.

Правила катарского дресс-кода не разрешают оголять плечи, колени и живот. Модель призналась, что когда ознакомилась с правилами, то поняла, что в ее гардеробе нет такой одежды, которая прикрыла бы эти части тела.

Напомним, что футболисты сборной Хорватии выиграли бронзу на Чемпионате мира по футболу 17 декабря, обыграв марокканцев со счетом 2:1 на стадионе "Халифа" в Эр-Раяне.

Французы 14 декабря выиграли у сборной Марокко со счетом 2:0. Защитник Тео Эрнандес забил гол на 5-й минуте игр и установил рекорд по самому быстрому голу в полуфиналах Чемпионатов мира с 1958 года.

В финал вышла сборная Аргентины, обыграв хорватов со счетом 3:0.