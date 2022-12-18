ЧС-2022 у Катарі: модель Івана Кнолл пишається бронзою збірної Хорватії на мундіалі

Колишня претендентка на звання "Міс Хорватія" підтримала перемогу хорватів у матчі з марокканцями. Дівчина сфотографувалася у формі півзахисника та капітана збірної Луки Модріча.

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Хорватська модель, колишня претендентка на звання "Міс Хорватія" та футбольна вболівальниця Івана Кнолл відреагувала на перемогу своєї збірної у матчі з марокканцями. Дівчина написала в Instagram про гордість за країну.

"Пишаюся тим, що я — хорватка", — коротко написала вона і додала наприкінці знак бронзової медалі.

Хорватська модель опублікувала пару фотографій із трибуни у формі півзахисника та капітана збірної Луки Модріча.

[ + – ] Вболівальниця Івана Кнолл у футболці з прізвищем капітана збірної Луки Модріча

"Дякую, капітане (Модрич) за нашу гордість, давайте виграємо цю медаль", — написала модель перед перемогою.

[ + – ] Вболівальниця Івана Кнолл у футболці з прізвищем капітана збірної Луки Модріча

У грі проти збірної Марокко відзначилися захисник Йошко Гвардіол та нападник Міслав Оршич.

В одному зі Stories вона запитала, чи має хтось квиток на фінальний матч Чемпіонату світу з футболу-2022.

[ + – ] Івана Кнолл просить квиток на фінальний матч Чемпіонату світу з футболу-2022

"Мої квитки на фінал скасовано — Хорватія не пройшла. Чи є у кого зайвий квиток для мене?" — спитала вона.

[ + – ] Івана Кнолл підтримує збірну Хорватії

Івана Кнолл зараз має 3,3 мільйона підписників у Instagram. Вона стала популярною завдяки фото у відвертих вбраннях у кольорах хорватського прапора.

"Багато хто ображається на неї, але Івана все ж завоювала титул найкрасивішої чирлідерки у світі", — зазначає видання Story.hr.

[ + – ] Івана Кнолл має 3,3 мільйона підписників у Instagram

Івана Кнолл отримувала в соцмережі закиди та погрози у неповазі до мусульман через відверті фото на стадіонах.

Правила катарського дрес-коду не дозволяють оголювати плечі, коліна та живіт. Модель зізналася, що коли ознайомилася з правилами, то зрозуміла, що в її гардеробі немає такого одягу, який прикрив би ці частини тіла.

Нагадаємо, що футболісти збірної Хорватії виграли бронзу на Чемпіонаті світу з футболу 17 грудня, обігравши марокканців з рахунком 2:1 на стадіоні "Халіфа" в Ер-Раяні.

Французи 14 грудня виграли у збірної Марокко з рахунком 2:0. Захисник Тео Ернандес забив гол на 5-й хвилині ігор і встановив рекорд найшвидшого голу в півфіналах Чемпіонатів світу з 1958 року.

У фінал вийшла збірна Аргентини, обігравши хорватів із рахунком 3:0.