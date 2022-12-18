ЧС-2022 у Катарі: модель Івана Кнолл пишається бронзою збірної Хорватії на мундіалі
Колишня претендентка на звання "Міс Хорватія" підтримала перемогу хорватів у матчі з марокканцями. Дівчина сфотографувалася у формі півзахисника та капітана збірної Луки Модріча.
Хорватська модель, колишня претендентка на звання "Міс Хорватія" та футбольна вболівальниця Івана Кнолл відреагувала на перемогу своєї збірної у матчі з марокканцями. Дівчина написала в Instagram про гордість за країну.
"Пишаюся тим, що я — хорватка", — коротко написала вона і додала наприкінці знак бронзової медалі.
Хорватська модель опублікувала пару фотографій із трибуни у формі півзахисника та капітана збірної Луки Модріча.
"Дякую, капітане (Модрич) за нашу гордість, давайте виграємо цю медаль", — написала модель перед перемогою.
У грі проти збірної Марокко відзначилися захисник Йошко Гвардіол та нападник Міслав Оршич.
В одному зі Stories вона запитала, чи має хтось квиток на фінальний матч Чемпіонату світу з футболу-2022.
"Мої квитки на фінал скасовано — Хорватія не пройшла. Чи є у кого зайвий квиток для мене?" — спитала вона.
Івана Кнолл зараз має 3,3 мільйона підписників у Instagram. Вона стала популярною завдяки фото у відвертих вбраннях у кольорах хорватського прапора.
"Багато хто ображається на неї, але Івана все ж завоювала титул найкрасивішої чирлідерки у світі", — зазначає видання Story.hr.
Івана Кнолл отримувала в соцмережі закиди та погрози у неповазі до мусульман через відверті фото на стадіонах.
Правила катарського дрес-коду не дозволяють оголювати плечі, коліна та живіт. Модель зізналася, що коли ознайомилася з правилами, то зрозуміла, що в її гардеробі немає такого одягу, який прикрив би ці частини тіла.
Нагадаємо, що футболісти збірної Хорватії виграли бронзу на Чемпіонаті світу з футболу 17 грудня, обігравши марокканців з рахунком 2:1 на стадіоні "Халіфа" в Ер-Раяні.
Французи 14 грудня виграли у збірної Марокко з рахунком 2:0. Захисник Тео Ернандес забив гол на 5-й хвилині ігор і встановив рекорд найшвидшого голу в півфіналах Чемпіонатів світу з 1958 року.
У фінал вийшла збірна Аргентини, обігравши хорватів із рахунком 3:0.