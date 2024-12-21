Рекордные гонорары и необычный рефери: интересные факты о бое-реванше Усика и Фьюри

Поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри является одним из самых ожидаемых мировых событий. Гонорары спортсменам составили более 190 млн долларов, что является своеобразным рекордом в истории бокса.

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Исторический бой-реванш между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря на Kingdom Arena в Эр-Рияде в Саудовской Аравии. Фокус собрал некоторые факты, которые поклонники бокса могли пропустить.

(Не)абсолютный чемпион

Победитель поединка Усик-Фьюри будет считаться не "абсолютным" чемпионом мира, а "объединенным". Ради реванша украинскому боксеру пришлось отказаться от пояса IBF (International Boxing Federation), поскольку Международная боксерская федерация выступает против того, чтобы чемпион защищал титул с предыдущим соперником.

Летом Усик отказался от титула IBF, после чего его в сентябре получали британцы Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа. Последний нокаутировал соперника и ожидает встречи с победителем реванша Усик — Фьюр за звание абсолютного чемпиона мира.

Гонорары

Во время первого боя бойцы распределили между собой $150 млн. Причем британцу досталось $105 млн, а Александр Усик забрал $45 млн. Призовой фонд встречи в декабре, по данным британского издания Independent, составит уже $191 млн, что станет одним из самых дорогих матчей в истории профессионального бокса.

Независимо от результата боя, 60 процентов "кассы" достанется украинцу. Таким образом Александр Усик получит рекордные в своей карьере $114 млн, а Тайсон Фьюри обогатится на $76 млн.

Часть своего гонорара Усик предоставит на поддержку ВСУ. ️Фьюри передаст Украине $1,25 млн.

Букмекеры предлагают ставить на победу украинца с коэффициентом 1,83. Успех британца оценивается в 2,39, показатели на ничью достигают уровня 18,00.

Рекордная битва взглядов

На финальной пресс-конференции спортсмены устроили традиционную дуэль взглядов, которая длилась аж 11 мин 20 сек. "Цыганский король" пытался разозлить Усика, выкрикивая оскорбления в адрес украинца.

В конце концов, украинского боксера пришлось оттягивать, после чего он покинул сцену с поднятыми руками, будто празднуя победу.

Судья с ИИ

Впервые в истории мирового бокса за поединком в Эр-Рияде будет следить судья с искусственным интеллектом, свободный от предвзятости и человеческих ошибок. Дебют такого рефери является экспериментом, который не повлияет на официальные результаты.

Разница в весе

Во время взвешивания в пятницу, 20 декабря, Александр Усик показал вес в 102,5 кг. Тайсон Фьюри набрал почти на 10 кг, показав результат в 127,4 кг. То есть британский ️боксер Фьюри тяжелее украинца почти на 30 кг и выше на 20 см.

Визуализация

На официальном постере боя можно найти подтекст. Фамилия Усика всюду стоит первой, а тело Фьюри несколько закрывает украинец.

Спорт и политика

Президент Украины Владимир Зеленский, позвонив Александру Усику перед "историческим" реваншем, в шутку попросил об услуге — не слишком сильно бить Фьюри, чтобы британцы не запретили ракеты Storm Shadow.

На что Усик ответил, что "это только спорт".

Александр Усик заявлял, что воспользуется возможностью завершить бой с Фьюри досрочно, если она появится у него.

Напомним, Фокус собрал все, что известно о бое Александра Усика и Тайсона Фьюри, который состоится 21 декабря около полуночи.