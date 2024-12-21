Рекордні гонорари та незвичний рефері: цікаві факти про бій-реванш Усика та Ф'юрі

Поєдинок Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі є одним з найочікуваніших світових подій. Гонорари спортсменам склали понад 190 млн доларів, що є своєрідним рекордом в історії боксу.

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Історичний бій-реванш між українським боксером Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі відбудеться в ніч з 21 на 22 грудня на Kingdom Arena в Ер-Ріяді у Саудівській Аравії. Фокус зібрав деякі факти, які шанувальники боксу могли пропустити по за увагою.

(Не)абсолютний чемпіон

Переможець поєдинку Усик-Ф'юрі вважатиметься не "абсолютним" чемпіоном світу, а "об'єднаним". Заради реваншу українському боксеру довелося відмовитися від поясу IBF (International Boxing Federation), оскільки Міжнародна боксерська федерація виступає проти того, щоб чемпіон захищав титул з попереднім суперником.

Влітку Усик відмовився від титулу IBF, після чого його у вересні здобували британці Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа. Останній нокаутував суперника й очікує на зустріч з переможцем реваншу Усик — Ф'юр за звання абсолютного чемпіона світу.

Гонорари

Під час першого бою бійці розподілили між собою $150 млн. Причому британцю дісталося $105 млн, а Олександр Усик забрав $45 млн. Призовий фонд зустрічі у грудні, за даними британського видання Independent, складе вже $191 млн, що стане одним із найдорожчих матчів в історії професійного боксу.

Незалежно від результату бою, 60 відсотків "каси" дістанеться українцю. Таким чином Олександр Усик отримає рекордні у своїй кар'єрі $114 млн, а Тайсон Ф'юрі збагатиться на $76 млн.

Частина свого гонорару Усик надасть на підтримку ЗСУ. ️Ф'юрі передасть Україні $1,25 млн.

Букмекери пропонують ставити на перемогу українця з коефіцієнтом 1,83. Успіх британця оцінюється в 2,39, показники на нічию сягають рівня 18,00.

Рекордна битва поглядів

На фінальній пресконференції спортсмени влаштували традиційну дуель поглядів, яка тривала аж 11 хв 20 сек. "Циганський король" намагався роздратувати Усика, вигукуючи образи на адресу українця.

Зрештою, українського боксера довелося відтягувати, після чого він залишив сцену з піднятими руками, ніби святкуючи перемогу.

Суддя зі ШІ

Уперше в історії світового боксу за поєдинком в Ер-Ріяді стежитиме суддя зі штучним інтелектом, вільний від упередженості та людських помилок. Дебют такого рефері є експериментом, який не вплине на офіційні результати.

Різниця у вазі

Під час зважування у п'ятницю, 20 грудня, Олександр Усик показав вагу у 102,5 кг. Тайсон Фʼюрі набрав майже на 10 кг, показавши результат у 127,4 кг. Тобто британський ️боксер Ф'юрі важчий українця майже на 30 кг і вищий на 20 см.

Візуалізація

На офіційному постері бою можна знайти підтекст. Прізвище Усика усюди стоїть першим, а тіло Ф'юрі дещо закриває українець.

Спорт і політика

Президент України Володимир Зеленський, зателефонувавши Олександру Усику перед "історичним" реваншем, жартома попросив про послугу — не надто сильно бити Ф'юрі, аби британці не заборонили ракети Storm Shadow.

На що Усик відповів, що "це тільки спорт".

Олександр Усик заявляв, що скористається можливістю завершити бій з Ф'юрі достроково, якщо вона з'явиться у нього.

Нагадаємо, Фокус зібрав все, що відомо про бій Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі, який відбудеться 21 грудня близько опівночі.