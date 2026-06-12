Футболисты сборной Украины поделились прогнозами на Чемпионат мира: кого назвали фаворитом

Украинские футболисты поделились своими прогнозами на Чемпионат мира 2026 года, который уже стартовал двумя матчами в Мексике. В турнире принимают участие 48 сборных, однако у украинских игроков есть несколько фаворитов.

Игроки национальной сборной также рассказали, за кого будут болеть на турнире, а также кто, по их мнению, выиграет "Золотую бутсу" — награду лучшему бомбардиру турнира. Об этом сообщает Tribuna.

Виталий Николенко, "Эвертон"

Левый защитник сборной Украины Виталий Николенко рассказал, что верит в победу Испании.

Виталий Николенко Фото: ФК "Эвертон"

Лучшим бомбардиром турнира, по его мнению, станет Гарри Кейн.

А вот Миколенко будет болеть за необычную сборную — Сенегал. Кто знает, может быть, из-за партнеров по "Эвертону", которые будут играть на турнире.

Андрей Лунин, "Реал"

Украинский вратарь мадридского "Реала" пропустил первый сбор национальной сборной под руководством нового тренера Андреа Мальдери. Однако с выбором победителя он, похоже, советовался с Миколенко. Лунин верит в победу Испании или Португалии.

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Что интересно, он будет болеть за те же команды, которые назвал фаворитами на победу. А вот лучшим бомбардиром Лунин считает Килиана Мбаппе или Гарри Кейна.

Владислав Ванат, "Жирона"

Украинец перешел в европейский чемпионат лишь в прошлом году, но уже провел удачный сезон в Испании. Однако он, в отличие от Лунина, не верит в испанскую сборную. Зато Ванат считает, что победу одержит сборная Португалии.

Владислав Ванат

Украинец будет болеть за эту же сборную на турнире. А вот лучшим бомбардиром он считает не звезду португальцев Роналду, а Килиана Мбаппе.

Эдуард Сарапий, "Полесье"

Защитник "Полесья", который в этом году дебютировал в сборной Украины, убежден, что чемпионом мира станет сборная Франции. Однако сам он будет болеть за сборную Аргентины.

А вот выбор лучшего бомбардира совсем не удивляет — Сарапий тоже верит в Гарри Кейна.

Руслан Нещерет, "Динамо"

Вратарь киевского "Динамо" в дебютном матче Лиги чемпионов запомнился своим сейвом против Лионеля Месси. Кто знает, возможно, именно в тот момент он понял, что для него Роналду лучше? Поэтому именно Криштиану Нещерет называет будущим лучшим бомбардиром турнира.

Не удивляет и то, что Руслан будет болеть за сборную Португалии и называет именно её фаворитом турнира, хотя и верит в победу Бразилии.

Александр Пихаленок, "Динамо"

Еще один игрок "Динамо", который предложил новый вариант победителя в номинации "Лучший бомбардир". Александр Пихаленов считает, что эту награду получит норвежец Эрлинг Холанд.

Однако победу он отдаёт сборной Испании или Франции. За последнюю, кстати, полузащитник будет болеть.

Тарас Михавко, "Динамо"

Самый молодой из тройки киевских футболистов придерживается довольно простых взглядов. Он будет болеть и считает фаворитами две команды — Англию и Аргентину. И именно лидеров этих стран — Гарри Кейна и Лионеля Месси соответственно — он назвал главными претендентами на награду "Золотая бутса".

Евгений Чеберко, "Лос-Анджелес"

Буквально на днях Евгений Чеберко перешел из одного клуба американской лиги в другой. Таким образом, Чеберко по-прежнему остается самым "близким" к чемпионату мира среди украинских футболистов.

Чеберко немного похитрил, назвав фаворитом латиноамериканскую сборную, не уточнив, о ком идет речь. А вот болеть он не будет ни за кого. Зато варианты на звание лучшего бомбардира вполне предсказуемы — Голанд и Мбаппе.

Валерий Бондарь, "Шахтер"

"Шахтер" давно славится своими бразильскими талантами, поэтому было бы странно, если бы Валерий не назвал Бразилию одним из фаворитов турнира. Другим фаворитом он считает Францию, и именно за эту сборную планирует болеть.

А вот выбор лучшего бомбардира довольно необычен — Бондарь выбрал Майла Олисе как игрока, который может забить больше всех на турнире.

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