Футболісти збірної України зробили прогнози на Чемпіонат світу: кого назвали фаворитом

Українські футболісти зробили свої прогнози на Чемпіонат світу 2026 року, який вже стартував двома матчами у Мексиці. Участь у турнірі бере 48 збірних, однак українські гравці мають декілька фаворитів.

Гравці національної збірної також розповіли, за кого вболіватимуть на турнірі, а також хто, на їхню думку, виграє "Золоту бутсу" — нагороду найкращому бомбардиру турніра. Про це повідомляє Tribuna.

Віталій Миколенко, "Евертон"

Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко розповів, що вірить у перемогу Іспанії.

Віталій Миколенко Фото: ФК "Эвертон"

Найкращим бомбардиром турніру, на його думку, стане Гаррі Кейн.

А от вболіватиме Миколенко за незвичайну збірну — Сенегал. Хтозна, чи не через партнерів по "Евертону", які гратимуть на турнірі.

Андрій Лунін, "Реал"

Український голкіпер мадридського "Реалу" пропустив перший збір національної збірної під керівництвом нового тренера Андреа Мальдери. Однак з вибором переможця він, здається, радився з Миколенком. Лунін вірить у перемогу Іспанїі або Португалії.

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Що цікаво, то вболіватиме він за ті самі команди, які назвав фаворитом на перемогу. А от найкращим бомбардиром Лунін бачить Кіліана Мбаппе або Гаррі Кейна.

Владислав Ванат, "Жирона"

Українець перебрався до європейського чемпіонату лише минулого року, але вже провів вдалий сезон в Іспанії. Однак він, на відміну від Луніна, не вірить в іспанську збірну. Натомість Ванат вважає, що перемогу здобуде збірна Португалії.

Владислав Ванат

Цю ж збірну українець буде підтримувати на турнірі. А от найкращим бомбардиром він бачить не зірку португальців Роналду, а Кіліана Мбаппе.

Едуард Сарапій, "Полісся"

Захисник "Полісся", який цьогоріч дебютував за збірну України, переконаний, що чемпіоном світу буде збірна Франції. Однак сам він буде підтримувати збірну Аргентини.

А от вибір найкращого бомбардира зовсім не дивує — Сарапій також вірить в Гаррі Кейна.

Руслан Нещерет, "Динамо"

Голкіпер київського "Динамо" в дебютному матчі у Лізі Чемпіонів запам'ятався сейвом проти Ліонеля Мессі. Хтозна, можливо, саме в той момент він зрозумів, що для нього Роналду краще? Тож саме Кріштіану Нещерет називає майбутнім найкращим бомбардиром турніру.

Не дивує і те, що Руслан буде вболівати за збірну Португалії, і її ж називає фаворитом турніру, щоправда — вірить і в Бразилію.

Олександр Піхальонок, "Динамо"

Ще один гравець "Динамо", який подарував новий варіант переможця нагороди найкращому бомбардиру. Олександр Піхальонов вважає, що цю нагороду забере норвежець Ерлінг Голанд.

Однак перемогу він віддає збірній Іспанії або Франції. За останню, до речі, півзахисник, вболіватиме.

Тарас Михавко, "Динамо"

Наймолодший з трійці київських футболістів має достатньо прості погляди. Він вболіватиме і бачить фаворитами дві команди — Англію та Аргентину. І саме лідерів цих країн — Гаррі Кейна та Ліонеля Мессі відповідно — він назвав головними претендентами на нагороду "Золота бутса".

Євген Чеберко, "Лос Анджелес"

Лише днями Євген Чеберко змінив один клуб американської ліги на інший. Таким чином Чеберко продовжує бути "найближче" серед українських футболістів до мундіалю.

Чеберко трохи схитрував, назвавши фаворитом Латиноамериканську збірну, не вказавши, про кого йдеться. А от вболівати він не буде ні за кого. Натомість варіанти на нагороду найкращому бомбардиру цілком передбачувані — Голанд та Мбаппе.

Валерій Бондар, "Шахтар"

"Шахтар" давно славиться своїми бразильськими талантами, тож було б дивно, якби Валерій не назвав Бразилію як одного з фаворитів турніру. Іншим фаворитом він вважає Францію, і саме за цю збірну планує вболівати.

А от вибір найкращого бомбардира достатньо нетиповий — Бондар обрав Майла Олісе як людину, яка може забити найбільше на турнірі.

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