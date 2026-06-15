Обвинили в кумовстве: тренера Туниса уволили после первого же поражения на чемпионате мира

Сборная Туниса приняла решение уволить главного тренера Сабри Лямуши после первого матча команды на чемпионате мира. В этой игре Тунис уступил Швеции со счётом 5:1.

До этого журналисты публично критиковали тренера за неспособность управлять командой. Об этом сообщил журналист Ромейн Молина.

В частности, он пишет о том, что отбор в состав национальной сборной происходит не по игровому принципу, а по принципу "кумовства". Также журналисты рассказывают, что игроки недовольны решениями Лямуши, в частности тем, что обещания, которые им дают, не выполняются, а в составе национальной команды появляются те игроки, которых никто не хочет видеть.

Ожидается, что Мондер Кебайер, технический директор юношеской сборной, который сейчас находится в Мексике, займет должность временного тренера сборной Туниса.

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Ночью 15 июня сборная Туниса потерпела сокрушительное поражение от сборной Швеции со счётом 1:5. Впереди у них предстоят матчи против Японии и Нидерландов, которые в первом туре сыграли вничью 2:2.

"Это тяжелое поражение. Это больно. Начинать турнир с такого ужасного поражения действительно тяжело... Играть против игроков мирового класса, какими являются два шведских нападающих, — это то, с чем нелегко справиться. Мы допустили слишком много ошибок... У нас есть гордость. Нам нужно реагировать. Нам нужно создать лучший имидж", — заявил Лямуши после матча.

Официального сообщения об увольнении главного тренера пока не поступало.

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