Звинуватили в кумівстві: тренера Тунісу звільнили після першої ж поразки на Чемпіонаті світу

Національна збірна Тунісу вирішила звільнити головного тренера Сабрі Лямуші після першого матчу команди на Чемпіонаті світу. У ньому Туніс програв Швеції з рахунком 5:1.

Перед цим журналісти публічно критикували тренера за нездатність керувати командою. Про це повідомив журналіст Ромейн Моліна.

Зокрема, він пише про те, що вибір до складу національної збірної відбувається не за ігровим принципом, а за принципом "кумівства". Також журналісти розповідають, що гравці незадоволені рішеннями Лямуші, зокрема тим, що обіцянки, які дають їм, не виконуються, а в складі національної команди з'являються ті гравці, яких ніхто не хоче бачити.

Очікується, що Мондер Кебайєр, технічний директор молодіжної збірної, який зараз перебуває в Мексиці, обійме посаду тимчасового тренера Туніса.

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Вночі 15 червня збірна Тунісу розгромно поступилася збірній Швеції 1:5. Попереду на них чекають матчі проти Японії та Нідерландів, які у першому турі зіграли внічию 2:2.

"Це важка поразка. Це боляче. Починати змагання такою жахливою поразкою справді важко... Грати проти гравців світового класу, якими є два шведські нападники, це те, з чим непросто впоратися. Ми зробили забагато помилок... У нас є гордість. Нам потрібно реагувати. Нам потрібно створити кращий імідж", — заявив Лямуші після матчу.

Офіційного повідомлення щодо звільнення головного тренера наразі не було.

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