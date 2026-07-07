Россияне во время атаки разрушили дом комментатора Вацка в Киеве: "Жизни людям не вернешь" (фото)

Дом известного украинского журналиста и футбольного комментатора Виктора Дацко был разрушен в результате массированной атаки России на Киев в ночь на 6 июля.

Сам Дацко остался невредим и находится в безопасности. О нападении на свой дом комментатор сообщил вечером 6 июля на своей странице в Instagram, опубликовав фотографии разрушенного здания.

"Наш дом… Искренние соболезнования семьям погибших", — отметил Дацко в подписи к одной из фотографий.

Виктор Дацко показал свой дом в Киеве, разрушенный в результате атаки РФ Фото: Скриншот

В следующем сторис Виктор Дацко успокоил своих подписчиков, объяснив, что с ним всё в порядке.

"Мы — в порядке. Стены и окна можно отремонтировать. А жизнь людям не вернёшь…", — отметил журналист.

Дом Виктора Дацко, пострадавший в результате нападения РФ на Киев Фото: Скриншот

Других подробностей о последствиях российского нападения на его дом Дацко раскрывать не стал.

Стоит напомнить, что Виктор Дацко работал на телеканалах ICTV, "Интер", "Футбол ½", комментировал матчи чемпионатов мира и Европы, а также игры сборной Украины. В 2012–2013 годах он был вице-президентом львовского ФК "Карпаты". С 2017 года он ведёт YouTube-проект "Вацко Live", также посвящённый спортивной тематике.

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В результате нападения РФ на Киев в ночь на 6 июля пострадали дома украинских знаменитостей

В ночь на 6 июля россияне совершили массированную комбинированную атаку на украинскую столицу. Власти сообщали о разрушении жилых домов и пожарах в различных районах Киева.

Позже дочь бывшей звезды "Квартала 95" Елены Кравец рассказала, что квартира матери пострадала во время российского нападения на столицу. Из-за сильной взрывной волны в квартире не осталось окон.

Кроме того, известный украинский певец Артем Никитин сообщил, что его жилой комплекс был поражён во время атаки на Киев. Он вместе с семьёй успел вовремя спуститься в укрытие.

Жена дяди Жоры рассказывала о "прилете" во дворе их дома в Киеве. Эту ночь она назвала "самой страшной" в своей жизни.