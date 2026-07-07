Росіяни під час атаки зруйнували дім коментатора Вацка у Києві: "Життя людям не повернеш" (фото)

Будинок відомого українського журналіста та футбольного коментатора Віктора Дацка був зруйнований внаслідок масованої атаки Росії на Київ у ніч на 6 липня.

Сам Дацко залишився цілим і перебуває у безпеці. Про атаку на свій дім коментатор повідомив увечері 6 липня на сторінці в Instagram, показавши фотографії зруйнованої будівлі.

"Наш дім… Щирі співчуття родинам загиблих", — зазначив Дацко у підписі до однієї з фотографій.

Віктор Дацко показав зруйнований атакою РФ свій дім у Києві Фото: Скриншот

У наступній stories Віктор Дацко заспокоїв своїх підписників, пояснивши, що з ним усе добре.

"Ми — окей. Стіни, вікна можна відремонтувати. Життя людям не повернеш…", — зазначив журналіст.

Будинок Віктора Дацка, який постраждав внаслідок атаки РФ на Київ Фото: Скриншот

Інших подробиць наслідків російської атаки на його дім Дацко розкривати не став.

Варто нагадати, що Віктор Дацко працював на телеканалах ICTV, Інтер, Футбол ½, коментував матчі чемпіонатів світу та Європи, а також ігри збірної України. Упродовж 2012-2013 років він був віцепрезидентом львівського ФК "Карпати". З 2017 року він веде YouTube-проєкт Вацко Live, також присвячений спортивній тематиці.

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Внаслідок атаки РФ на Київ у ніч на 6 липня постраждали будинки українських знаменитостей

У ніч на 6 липня росіяни здійснили масовану комбіновану атаку на українську столицю. Влада повідомляла про руйнування житлових будинків та пожежі у різних районах Києва.

Згодом донька колишньої зірки "Кварталу 95" Олени Кравець розповіла, що квартира матері постраждала під час російської атаки на столицю. Житло лишилося без вікон через сильну вибухову хвилю.

Також відомий український співак Артем Нікітін повідомив про влучання в його ЖК під час атаки на Київ. Він разом із сім'єю встиг вчасно спуститися до укриття.

Дружина Дяді Жори розповідала про "приліт" у дворі їхнього будинку у Києві. Цю ніч вона назвала "найстрашнішою" для себе.