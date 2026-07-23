"Динамо" — ПАОК: где смотреть матч Лиги Европы

23 июля киевское "Динамо" продолжает свой путь в квалификации к групповому этапу Лиги Европы. Соперником украинской команды во втором раунде станет греческий ПАОК.

Матч начнётся в 20:00 по киевскому времени на стадионе "Мотор Люблин Арена" в польском городе Люблин. Фокус собрал информацию о том, где можно посмотреть матч.

"Динамо" — ПАОК: что известно о сопернике киевлян

ПАОК был основан в 1926 году греческими переселенцами из Константинополя. Владельцем клуба является российский предприниматель, депутат Государственной Думы РФ Иван Саввиди. В составе команды также выступает российский нападающий Федор Чалов.

В 2015 году Саввиди публично поддержал оккупацию Крыма и его так называемое "присоединение" к РФ.

В прошлом сезоне ПАОК занял 3-е место в чемпионате Греции, завоевав путёвку в Лигу Европы. В этом сезоне команда ещё не играла.

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"Динамо" — ПАОК — где посмотреть матч

Трансляция матча в Украине состоится на канале "2+2". Сама трансляция начнётся в 19:55.

"Динамо" — ПАОК: кого считают фаворитом

Несмотря на то, что киевское "Динамо" проводит номинально домашний матч, букмекеры отдают небольшое преимущество ПАОКу. Ничья между командами же является наименее вероятным исходом.

"Динамо" — ПАОК: с кем сыграет победитель этой пары

Соперником победителя пары "Динамо" — ПАОК в третьем квалификационном раунде Лиги Европы станет победитель пары "Хаммарбю" (Швеция) — "Андерлехт" (Бельгия).

Команда, проигравшая в паре "Динамо" — ПАОК, попадет в третий квалификационный раунд Лиги конференций, где сыграет с командой, проигравшей в паре "Карабах" (Азербайджан) — ЦСКА (Болгария).

"Динамо" — ПАОК: когда состоится ответный матч

Противостояние второго квалификационного раунда между "Динамо" и ПАОКом состоит из двух матчей. Первый состоится сегодня, 23 июля, а ответный матч пройдет 30 июля в Греции.

Ранее "Фокус" сообщал , что киевское "Динамо" в первом матче первого раунда квалификации Лиги Европы не смогло обыграть румынский "Университату". Игра завершилась нулевой ничьей. В то же время во второй встрече киевляне обыграли румынский клуб в серии пенальти.

Напомним, ранее "Фокус" рассказывал о том, когда и с кем будут играть украинские клубы в еврокубках.

Ранее "Фокус" сообщал , что киевское "Динамо" представило новую форму на сезон 2026/2027. Этот сезон станет особенным для клуба, ведь в 2027 году он будет отмечать 100-летие со дня основания. В то же время в сети пользователи возмутились стоимостью формы, ведь домашнюю или выездную форму можно приобрести за 6 тысяч гривен.