Динамо-ПАОК: де дивитися матч Ліги Європи

23 липня київське "Динамо" продовжує свій шлях у кваліфікації до групового етапу Ліги Європи. Суперником української команди у другому раунді стане грецький ПАОК.

Гра розпочнеться о 20:00 за київським часом на стадіоні "Мотор Люблін Арена" у польському місті Люблін. Фокус збирав інформацію про те, де можна подивитися матч.

Динамо-ПАОК — що відомо про суперника киян

ПАОК був заснований у 1926 році грецькими переселенцями із Константинополя. Власником клубу є російський підприємець, депутат Державної Думи РФ Іван Саввіді. У складі також виступає російський нападник Федор Чалов.

У 2015 Саввіді публічно підтримав окупацію Криму та його так зване "приєднання" до РФ.

У минулому сезоні ПАОК посів 3 місце у чемпіонаті Греції, завоювавши путівку до Ліги Європи. У цьому сезоні команда ще не грала.

Динамо-ПАОК — де дивитися матч

Трансляція матчу в Україні відбудеться на каналі "2+2". Сама трансляція розпочнеться о 19:55.

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Динамо-ПАОК — кого вважають фаворитом

Попри те, що київське "Динамо" проводить номінально домашній поєдинок, трохи більшу перевагу букмекери віддають ПАОКу. Нічия ж між командами є найменш вірогідним результатом.

Динамо-ПАОК — з ким зіграє переможець пари

Суперником у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи для переможця пари "Динамо" — ПАОК стане переможець пари "Хаммарбю" (Швеція) — "Андерлехт" (Бельгія).

Команда, що програє в парі "Динамо" — ПАОК, впаде в третій квалікаційний раунд Ліги Конференцій, де зіграє з командою, що програє у парі "Карабах" (Азербайджан) — ЦСКА (Болгарія).

Динамо-ПАОК — коли відбудеться матч-відповідь

Протистояння другого кваліфікаційного раунду між "Динамо" та ПАОКом складається з двох матчів. Перший пройде сьогодні, 23 липня, а матч-відповідь зіграють 30 липня у Греції.

Раніше Фокус розповідав, що київське "Динамо" у першому матчі першого раунду кваліфікації до Ліги Європи не змогло здолати румунську "Університатю". Гра завершилася безгольовою нічиєю. Водночас у другій зустріі кияни подолали румунський клуб по пенальті.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, коли та з ким гратимуть українські клуби в єврокубках.

Раніше Фокус повідомляв, що київське "Динамо" презентувало нову форму на сезон 2026/2027. Цей сезон буде особливим для клубу, адже в 2027 році вони відзначатимуть 100-річчя з моменту заснування. Водночас у мережі люди обурилися вартістю форми, адже домашню або виїзну форму можна придбати за 6 тисяч гривень.