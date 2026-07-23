ЛНЗ против Гента: где посмотреть дебют черкасской команды в еврокубках

23 июля черкасский клуб ЛНЗ дебютирует в еврокубках. Первый матч клуб, занявший 2-е место в прошлом сезоне в чемпионате Украины, сыграет с бельгийским "Гентом".

Команды сыграют в 21:30 по киевскому времени на стадионе "Orlen Stadion" в польском Плоцке. "Фокус" собрал информацию о матче, а также о том, где можно посмотреть дебют черкасской команды.

ЛНЗ-Гент — что известно о сопернике украинской команды

Бельгийский "Гент" — один из крупнейших клубов Бельгии. Команда была основана ещё в 1864 году.

При этом успех пришел к ним в XXI веке. Они однажды стали чемпионами в сезоне 2014–2015, а также четыре раза выигрывали Кубок Бельгии.

Наибольшим достижением в еврокубках является выход в четвертьфинал Кубка УЕФА в сезоне 1991–1992.

"Гент" пять раз встречался с украинскими командами — дважды уступал "Динамо" по сумме двух матчей, один раз проиграл в противостоянии с "Шахтером". Зато им удалось выйти в следующий раунд, обыграв "Александрию" и "Зорю" по сумме двух встреч.

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ЛНЗ-Гент — где посмотреть матч

Трансляция матча между ЛНЗ и "Гентом" состоится на платформе "Киевстар ТВ". Матч начнётся в 21:30 по киевскому времени.

ЛНЗ-Гент — с кем сыграет победитель

В случае победы ЛНЗ или "Гент" сыграют с победителем пары "Гетеборг" (Швеция) — "Левадия" (Эстония). Команда, которая проиграет, вылетит из Лиги конференций и завершит выступление в еврокубках.

ЛНЗ-Гент — когда состоится ответный матч

Серия матчей между ЛНЗ и "Гентом" состоит из двух встреч. Вторая игра состоится в Бельгии через неделю, 30 июля.

Напомним, мы рассказывали о том, где можно посмотреть матч киевского "Динамо" против греческого клуба ПАОК.

Ранее "Фокус" сообщал , что киевское "Динамо" в первом матче первого раунда квалификации Лиги Европы не смогло обыграть румынский "Университату". Игра завершилась нулевой ничьей. В то же время во второй встрече киевляне обыграли румынский клуб в серии пенальти.

Напомним, ранее "Фокус" рассказывал о том, когда и с кем будут играть украинские клубы в еврокубках.

Ранее "Фокус" сообщал , что киевское "Динамо" представило новую форму на сезон 2026/2027. Этот сезон станет особенным для клуба, ведь в 2027 году он будет отмечать 100-летие со дня основания. В то же время в сети пользователи возмутились стоимостью формы, ведь домашнюю или выездную форму можно приобрести за 6 тысяч гривен.