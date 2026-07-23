ЛНЗ проти Гента: де дивитися дебют черкаської команди в єврокубках

23 липня черкаський клуб ЛНЗ дебютує в єврокубках. Перший матч клуб, що посів 2 місце у минулому сезоні в чемпіонаті України, зіграє з бельгійським "Гентом".

Комадни зіграють о 21:30 за київським часом на стадіоні "Orlen Stadion" у польському Плоцьку. Фокус збирав інформацію про матч, а також про те, де дивитися дебют черкаської команди.

ЛНЗ-Гент — що відомо про суперника української команди

Бельгійський "Гент" — один з найбільших клубів Бельгії. Команда була заснована ще в 1864 році.

Водночас успіх прийшов до них у 21 столітті. Вони одного разу стали чемпіоном у сезоні 2014-2015, а також 4 рази вигравали Кубок Бельгії.

Найбільшим досягненням у єврокубках є вихід до чвертьфіналу Кубку УЄФА у сезоні 1991-1992.

П'ять разів "Гент" перетинався з українськими командами — двічі програли "Динамо" за сумою двох зустрічей, одного разу поступилися у протистоянні "Шахтарю". Натомість їм вдалося пройти "Олександрію" та "Зорю" за сумою двох зустрічей.

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ЛНЗ-Гент — де дивитися матч

Трансляція матчу між ЛНЗ та "Гентом" відбудеться на платформі "Київстар ТБ". Матч розпочнеться о 21:30 за київським часом.

ЛНЗ-Гент — з ким зіграє переможець

У випадку перемоги ЛНЗ чи "Гент" зіграють з переможцем пари "Гетеборг" (Швеція) — "Левадія" (Естонія). Команда ж, що програє, вилітає з Ліги Конференцій та завершує виступ у єврокубках.

ЛНЗ-Гент — коли буде зіграно матч-відповідь

Протистояння ЛНЗ та "Генту" складається з двох матчів. Друга гра пройде у Бельгії за тиждень, 30 липня.

Нагадаємо, ми розповідали про те, де дивитися матч київського "Динамо" проти грецкього клуба ПАОК.

Раніше Фокус розповідав, що київське "Динамо" у першому матчі першого раунду кваліфікації до Ліги Європи не змогло здолати румунську "Університатю". Гра завершилася безгольовою нічиєю. Водночас у другій зустріі кияни подолали румунський клуб по пенальті.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, коли та з ким гратимуть українські клуби в єврокубках.

Раніше Фокус повідомляв, що київське "Динамо" презентувало нову форму на сезон 2026/2027. Цей сезон буде особливим для клубу, адже в 2027 році вони відзначатимуть 100-річчя з моменту заснування. Водночас у мережі люди обурилися вартістю форми, адже домашню або виїзну форму можна придбати за 6 тисяч гривень.