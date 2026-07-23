"Бассейн — нет, сауна — да": Усик объяснил, чем занимается вместо подготовки к последнему бою

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик рассказал, что в настоящее время он не тренируется. Вместо этого он занимается другими делами, в частности проводит время с семьёй.

При этом на данный момент Усик ещё не приступил к подготовке к заключительному бою в своей карьере. Украинского боксёра цитирует Sport.ua.

"Сейчас не могу сказать, каким будет мой следующий бой, ведь моя команда работает в этом направлении. Я сейчас вообще отказался от боксерских тренировок, кроссфит и кардио только поддерживаю. Бассейн — нет, сауна — да. Сейчас я отдыхаю и провожу время с семьей", — заявил Усик.

Последний бой Усика — что известно

Напомним, что в СМИ сообщалось о том, что Александр Усик может провести заключительный бой в профессиональной карьере против бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера. Команда украинского боксёра уже ведёт переговоры с промоутерской компанией Zuffa Boxing, которая рассматривает возможность организации этого боя в США.

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При этом экс-чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс заявил, что не готов сражаться с Усиком по правилам бокса, однако, если украинец согласится выйти в октагон по правилам ММА, то Джонс готов провести такой поединок.

Стоит отметить, что ранее Александр Усик объявил об отказе от всех чемпионских поясов в супертяжелом весе, сделав их вакантными для других претендентов. В то же время украинец подчеркнул, что не заканчивает профессиональную карьеру и планирует провести еще один поединок, который назвал своим "последним танцем".

Кроме того, "Фокус" сообщал, что украинский боксер Александр Усик официально перестал быть чемпионом мира по версии WBA в супертяжелом весе после добровольного отказа от своих титулов. После этого организация присвоила статус полноценного чемпиона россиянину Мурату Гассиеву, который ранее владел лишь "регулярным" поясом.

Позже Усик пояснил, что принял такое решение ещё и для того, чтобы дивизион супертяжёлого веса начал развиваться.