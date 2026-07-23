"Басейн — ні, сауна — так": Усик пояснив, що робить замість підготовки до останнього бою

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик розповів про те, що наразі він не тренується. Натомість він займається іншими справами, зокрема проводить час з родиною.

При цьому наразі Усик не розпочав підготовку до фінального бою у своїй кар'єрі. Українського боксера цитує Sport.ua.

"Зараз не можу сказати, який буде мій наступний бій, адже моя команда працює у цьому напрямку. Я зараз взагалі відмовився від боксерських тренувань, кросфіт і кардіо тільки підтримую. Басейн — ні, сауна — так. Зараз я відпочиваю і проводжу час з родиною", — заявив Усик.

Останній бій Усика — що відомо

Нагадаємо, що у ЗМІ повідомляли про те, що Олександр Усик може провести фінальний поєдинок у професійній кар'єрі проти колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера. Команда українського боксера вже веде переговори з промоутерською компанією Zuffa Boxing, яка розглядає можливість організації цього бою у США.

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При цьому ексчемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонс заявив про те, що не готовий битися з Усиком за правилами боксу, однак, якщо українець погодеться вийти в октагон за правилами MMA, то Джонс готовий провести такий поєдинок.

Варто зазначити, що раніше Олександр Усик оголосив про відмову від усіх чемпіонських поясів у надважкій вазі, зробивши їх вакантними для інших претендентів. Водночас українець наголосив, що не завершує професійну кар'єру та планує провести ще один поєдинок, який назвав своїм "останнім танцем".

Також Фокус писав, що український боксер Олександр Усик офіційно перестав бути чемпіоном світу за версією WBA у надважкій вазі після добровільної відмови від своїх титулів. Після цього організація надала статус повноцінного чемпіона росіянину Мурату Гассієву, який раніше володів лише "регулярним" поясом.

Пізніше Усик пояснив, що своє рішення ухвалив ще й для того, аби дивізіон суперважкої ваги почав рухатися та розвиватися.