Усик объявил о проведении боксерского вечера, приуроченного к Дню независимости: выйдет ли на ринг экс-чемпион мира

Украинский боксер, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик совместно со своей промоутерской компанией Usyk-17 Promotion проведет вечер бокса. Мероприятие состоится в честь Дня независимости.

Вечер бокса запланирован на 22 августа. Об этом сообщили в Instagram.

В рамках боксерского шоу запланировано 12 профессиональных поединков. После него зрителей также ждет концертная программа с участием украинских артистов.

Само мероприятие состоится во Львове на территории !FESTRepublic, и на него будут продаваться билеты.

Среди гостей мероприятия ожидается сам Александр Усик, а также "легенды спорта и специальные гости вечера". В то же время пока неизвестно, будет ли Александр проводить какой-либо поединок.

В марте 2026 года компания Усика уже организовывала подобный вечер бокса. Тогда там выступали известные украинские боксеры — Александр Хижняк и Даниэль Лапин.

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Последний бой Усика — что известно

Напомним, что в СМИ сообщалось о том, что Александр Усик может провести заключительный бой в профессиональной карьере против бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера. Команда украинского боксёра уже ведёт переговоры с промоутерской компанией Zuffa Boxing, которая рассматривает возможность организации этого боя в США.

При этом экс-чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс заявил, что не готов сражаться с Усиком по правилам бокса, однако, если украинец согласится выйти в октагон по правилам ММА, то Джонс готов провести такой поединок.

Стоит отметить, что ранее Александр Усик объявил об отказе от всех чемпионских поясов в супертяжелом весе, сделав их вакантными для других претендентов. В то же время украинец подчеркнул, что не заканчивает профессиональную карьеру и планирует провести еще один поединок, который назвал своим "последним танцем".

Кроме того, "Фокус" сообщал, что украинский боксер Александр Усик официально перестал быть чемпионом мира по версии WBA в супертяжелом весе после добровольного отказа от своих титулов. После этого организация присвоила статус полноценного чемпиона россиянину Мурату Гассиеву, который ранее владел лишь "регулярным" поясом.

Позже Усик пояснил, что принял такое решение ещё и для того, чтобы дивизион супертяжёлого веса начал развиваться.