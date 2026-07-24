Усик оголосив про проведення вечора боксу до Дня незалежності: чи битиметься ексчемпіон світу

Український боксер, ексчемпіон світу у супертяжкій вазі Олександр Усик разом зі своєю промоутерською компанією Usyk-17 Promotion проведе вечор боксу. Захід буде проведено до Дня незалежності.

Вечір боксу заплановано на 22 серпня. Про це повідомили у Instagram.

Під час боксерського шоу заплановано 12 професійних поєдинків. Після нього на глядачів також очікуватиме концертна програма за участю українських артистів.

Сам захід пройде у Львові на території !FESTRepublic, і на нього будуть продаватися квитки.

Серед гостей заходу очікується сам Олександр Усик, а також "легенди спорту та спеціальні гості вечора". Водночас наразі невідомо, чи буде проводити хоч якийсь поєдинок Олександр.

У березні 2026 року компанія Усика вже організовувала подібний вечір боксу. Тоді там виступали відомі українські боксери — Олександр Хижняк та Даніель Лапін.

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Останній бій Усика — що відомо

Нагадаємо, що у ЗМІ повідомляли про те, що Олександр Усик може провести фінальний поєдинок у професійній кар'єрі проти колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера. Команда українського боксера вже веде переговори з промоутерською компанією Zuffa Boxing, яка розглядає можливість організації цього бою у США.

При цьому ексчемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонс заявив про те, що не готовий битися з Усиком за правилами боксу, однак, якщо українець погодеться вийти в октагон за правилами MMA, то Джонс готовий провести такий поєдинок.

Варто зазначити, що раніше Олександр Усик оголосив про відмову від усіх чемпіонських поясів у надважкій вазі, зробивши їх вакантними для інших претендентів. Водночас українець наголосив, що не завершує професійну кар'єру та планує провести ще один поєдинок, який назвав своїм "останнім танцем".

Також Фокус писав, що український боксер Олександр Усик офіційно перестав бути чемпіоном світу за версією WBA у надважкій вазі після добровільної відмови від своїх титулів. Після цього організація надала статус повноцінного чемпіона росіянину Мурату Гассієву, який раніше володів лише "регулярним" поясом.

Пізніше Усик пояснив, що своє рішення ухвалив ще й для того, аби дивізіон суперважкої ваги почав рухатися та розвиватися.