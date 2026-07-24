Легендарная трасса "Формулы-1" может вернуться в календарь из-за войны на Ближнем Востоке

"Формула-1" рассматривает возможность возвращения легендарной трассы в Малайзии в календарь уже в этом году. Это связано с тем, что из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке проведение гонок там окажется невозможным.

Окончательное решение о возвращении в календарь этапа в Малайзии, где Гран-при в последний раз проходил в 2017 году, пока не принято. Об этом сообщает Sky Sports.

Издание отмечает, что изначально руководство "Формулы-1" планировало провести перенесённую с апреля гонку в Бахрейне в первых числах октября. В то же время из-за обострения конфликта теперь 2–4 октября может состояться этап в Малайзии.

Из-за конфликта на Ближнем Востоке также могут не состояться последние две гонки сезона — в Катаре и в Абу-Даби. Организаторы рассматривают европейские трассы в качестве возможной замены, однако из-за проблем с климатом вариантов не так много. В настоящее время организаторы изучают возможность проведения гонки в Португалии и Турции.

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Трасса в Португалии получила контракт на проведение гонок в 2027 и 2028 годах. Это довольно короткий срок для контрактов с трассами, ведь уже сейчас Гран-при Майами и Гран-при Австрии имеют контракты с Формулой-1 до 2041 года.

Последний Гран-при Малайзии состоялся в 2017 году и считался одним из самых сложных этапов в календаре из-за жары и влажности.

Следующий этап Формулы-1 — что известно

Уже сегодня, 24 июля, начнётся очередной этап сезона 2026 года Формулы-1. В эти выходные гонка проходит в Будапеште, Венгрия.

24 июля состоятся две тренировки, 25 июля пройдут тренировка и квалификация перед гонкой, а на воскресенье, 26 июля, запланировано непосредственное проведение гонки.

По итогам 10 проведённых этапов лидирует в индивидуальном зачёте итальянец Кими Антонелли, набравший 204 очка. Вторым идет британец Льюис Хэмилтон с 159 очками, третьим — британец Джордж Рассел, набравший 154 очка.

После Гран-при Венгрии в "Формуле-1" начнется традиционная летняя пауза — следующий Гран-при состоится в Нидерландах 21–23 августа.

Отмена этапов "Формулы-1" — что известно

Напомним, ранее из-за проведения военной операции США в Иране были отменены два этапа "Формулы-1" — в Бахрейне и Саудовской Аравии. Также были отменены тесты шин в Бахрейне на прошлой неделе, в которых должны были принять участие McLaren и Mercedes, а ограничения комендантского часа, запрещавшие командам работать в ночное время, были отменены в Мельбурне, поскольку у команд возникли проблемы с доставкой персонала и грузов в Австралию.

13 июля издание The New York Times сообщило, что США официально возобновили войну против Ирана.

Кроме того, военные США нанесли новую серию ударов по объектам в Иране.

После этого стало известно, что "Формула-1" оказалась под угрозой срыва минимального количества этапов из-за возобновления американскими военными бомбардировок объектов в Иране. Чемпионат должен провести не менее 22 этапов, иначе команды и Liberty Media могут столкнуться с серьезными финансовыми последствиями.