Легендарний трек Формули-1 може повернутися до календаря через війну на Близькому Сході

Формула-1 розглядає можливість повернення легендарного треку в Малайзії до календаря вже цьогоріч. Це пов'язано з тим, що через загострення ситуації на Близькому Сході, проведення гонок там виявиться неможливо.

Остаточного рішення щодо повернення до календаря етапу в Малайзії, де гран-прі востаннє проходило в 2017 році, ще не ухвалено. Про це пише Sky Sports.

Видання зазначає, що спершу керівництво Формули-1 планувало провести перенесену з квітня гонку в Бахрейні у перші дні жовтня. Водночас через загострення конфлікту тепер 2-4 жовтня може відбутися етап в Малайзії.

Через конфлікт на Близькому Сході також можуть не відбутися останні дві гонки сезону — в Катарі та в Абу-Дабі. Організатори розглядають європейські траси для можливої заміни їх, однак через проблеми з кліматом, варіантів небагато. Наразі організатори вивчають можливість проведення гонки в Португалії та Туреччині.

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Траса у Португалії отримала контракт на проведення гонок у 2027 та 2028 році. Це достатньо короткий термін для контрактів з трасами, адже вже зараз гран-прі Маямі та гран-прі Австрії мають контракти з Ф1 до 2041 року.

Останній Гран-прі Малайзії відбувся у 2017 році, і він був відомий як одна з найскладніших подій у календарі через спеку та вологість.

Наступний етап Формули-1 — що відомо

Вже сьогодні, 24 липня, розпочнеться черговий етап сезону 2026 року Формули-1. Цього вікенду гонка проходить у Будапешті, Угорщина.

24 липня пройдуть дві практики, 25 липня відбудеться практика та кваліфікація до гонки, а на неділю, 26 липня, заплановане безпосередньо проведення гонки.

Після 10 проведених етапів особистий залік очолює італієць Кімі Антонеллі, який має 204 очки. Другим йде британець Льюїс Гамільтон з 159 очками, третій — британець Джордж Рассел, який має 154 очки.

Після гран-прі Угорщини у Формулі-1 розпочнеться традиційна літня пауза — наступний гран-прі пройде в Нідерландах 21-23 серпня.

Скасування етапів Формули-1 — що відомо

Нагадаємо, раніше через проведення військової операції США в Ірані були скасовані два етапи Формули-1 — в Бахрейні та Саудівській Аравії. Також були скасовані тести шин у Бахрейні минулого тижня, в яких мали брати участь McLaren і Mercedes, а обмеження комендантської години, що забороняли командам працювати в нічний час, було скасовано в Мельбурні, оскільки в команд виникли проблеми з доставленням персоналу та вантажів до Австралії.

13 липня видання The New York Times повідомило, що США офіційно відновили війну проти Ірану.

Також військові США завдали нової серії ударів по об'єктах в Ірані.

Після цього стало відомо, що Формула-1 опинилася під загрозою зриву мінімальної кількості етапів через поновлення американськими військовими бомбардувань об'єктів в Ірані. Чемпіонат має провести щонайменше 22 етапи, інакше команди та Liberty Media можуть зіткнутися із серйозними фінансовими наслідками.