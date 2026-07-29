Всего один боксер: чемпион мира назвал единственного боксера в истории, который мог бы победить Усика

Американский боксер, несколько раз становившийся чемпионом мира, Шакур Стивенсон высказал предположение о том, кто, по его мнению, мог бы победить украинского боксера Александра Усика.

Стивенсон считает, что за всю историю существует лишь один боксер, который в своей лучшей форме смог бы победить Усика. Шакура цитирует издание BoxeoMundial.

Шакур Стивенсон — чемпион мира по версии WBO в полулегком весе (2019—2020), по версиям WBO (2021—2022) и WBC (2022) во втором полулегком весе, по версии WBC (2023—настоящее время) в легком весе и по версии WBO, Ring Magazine (2026—настоящее время) в первом полусреднем весе. Также он завоевал серебряную медаль на Олимпиаде 2016 года.

Он убежден, что только легендарный Майк Тайсон в своей лучшей форме смог бы победить Усика.

"Единственным боксёром, который мог бы победить Александра Усика, был Майк Тайсон в своей лучшей форме. Он выиграл бы этот бой без всяких сомнений", — заявил Стивенсон.

Відео дня

На данный момент Александр Усик ни разу не проигрывал в официальных поединках. Кроме того, он трижды становился абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях.

Последний бой Усика — что известно

Напомним, что в СМИ сообщалось о том, что Александр Усик может провести заключительный бой в своей профессиональной карьере против бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера. Команда украинского боксёра уже ведёт переговоры с промоутерской компанией Zuffa Boxing, которая рассматривает возможность организации этого боя в США.

При этом экс-чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс заявил, что не готов сражаться с Усиком по правилам бокса, однако, если украинец согласится выйти в октагон по правилам ММА, то Джонс готов провести такой поединок.

Стоит отметить, что ранее Александр Усик объявил об отказе от всех чемпионских поясов в супертяжелом весе, сделав их вакантными для других претендентов. В то же время украинец подчеркнул, что не заканчивает профессиональную карьеру и планирует провести еще один поединок, который назвал своим "последним танцем".

Кроме того, "Фокус" сообщал, что украинский боксер Александр Усик официально перестал быть чемпионом мира по версии WBA в супертяжелом весе после добровольного отказа от своих титулов. После этого организация присвоила статус полноценного чемпиона россиянину Мурату Гассиеву, который ранее владел лишь "регулярным" поясом.

Позже Усик пояснил, что принял такое решение ещё и для того, чтобы дивизион супертяжёлого веса начал развиваться.