Лише один боєць: чемпіон світу назвав єдиного боксера в історії, який міг би перемогти Усика

Американський боксер, який декілька разів ставав чемпіоном світу, Шакур Стівенсон припустив, хто міг би перемогти українського боксера Олександра Усика, на його думку.

Стівенсон вважає, що за всю історію існує лише один боєць, який в найкращій формі зміг би перемогти Усика. Шакура цитує видання BoxeoMundial.

Шакур Стівенсон — чемпіон світу за версією WBO в напівлегкій вазі (2019—2020), за версіями WBO (2021—2022) та WBC (2022) в другій напівлегкій вазі за версією WBC (2023—т.ч.) в легкій вазі та за версією WBO, Ring Magazine (2026-т.ч.) в першій напівсередній вазі. Також він завоював срібну медаль на Олімпіаді 2016 року.

Він переконаний, що лише легендарний Майк Тайсон в найкращій формі міг би здолати Усика.

"Єдиним боксером, який міг би перемогти Олександра Усика, був Майк Тайсон у своїй найкращій формі. Він виграв би цей бій без жодних сумнівів", — заявив Стівенсон.

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На даний момент Олександр Усик жодного разу не програвав у офіційних поєдинках. Крім того, він тричі ставав абсолютним чемпіоном світу у двох вагових категоріях.

Останній бій Усика — що відомо

Нагадаємо, що у ЗМІ повідомляли про те, що Олександр Усик може провести фінальний поєдинок у професійній кар'єрі проти колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера. Команда українського боксера вже веде переговори з промоутерською компанією Zuffa Boxing, яка розглядає можливість організації цього бою у США.

При цьому ексчемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонс заявив про те, що не готовий битися з Усиком за правилами боксу, однак, якщо українець погодеться вийти в октагон за правилами MMA, то Джонс готовий провести такий поєдинок.

Варто зазначити, що раніше Олександр Усик оголосив про відмову від усіх чемпіонських поясів у надважкій вазі, зробивши їх вакантними для інших претендентів. Водночас українець наголосив, що не завершує професійну кар'єру та планує провести ще один поєдинок, який назвав своїм "останнім танцем".

Також Фокус писав, що український боксер Олександр Усик офіційно перестав бути чемпіоном світу за версією WBA у надважкій вазі після добровільної відмови від своїх титулів. Після цього організація надала статус повноцінного чемпіона росіянину Мурату Гассієву, який раніше володів лише "регулярним" поясом.

Пізніше Усик пояснив, що своє рішення ухвалив ще й для того, аби дивізіон суперважкої ваги почав рухатися та розвиватися.