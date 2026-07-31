"Шесть раундов": Усик сделал неожиданный прогноз на бой Фьюри — Джошуа

Украинский боксер Александр Усик дал прогноз на бой, который прозвали "Битвой за Британию", между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Поединок запланирован на ноябрь 2026 года.

Ранее Усик дважды побеждал и Фьюри, и Джошуа. Свой прогноз он озвучил в комментарии для Boxingnews 24.

По мнению украинского боксёра, Энтони Джошуа является фаворитом боя. Британец работает в команде Усика и уже провёл два боя, в которых одержал две победы под руководством тренеров Усика.

Усик положительно отзывается об Энтони Джошуа, отмечая, что тот профессионально готов восстанавливаться и возвращаться на ринг после тяжелых поражений. Именно поэтому, по мнению Усика, Джошуа и сможет победить Фьюри.

"Удар от Эй Джея. Удар правой. Нокаут. Шесть раундов, потому что Эй Джей — мой брат", — поделился своим прогнозом Усик.

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Александр также рассказал, что вступил в заключительный этап своей карьеры. Однако даже сейчас, после того как он трижды становился абсолютным чемпионом мира, в том числе дважды в супертяжелом весе, боксер считает себя аутсайдером в каждом из поединков.

Напомним, что Тайсон Фьюри одержал очередную победу, обыграв польского боксёра Мариуша Ваха. Для британца это уже вторая победа в 2026 году. При этом Фьюри объявил о намерении завершить свою карьеру в конце 2026 года, после того как проведет бой с британцем Энтони Джошуа, который уже окрестили "Битвой за Британию".

Ранее "Фокус" сообщал , что боксеры Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри встретятся в долгожданном мегабое в супертяжелом весе в конце 2026 года. Этот бой журналисты уже прозвали "битвой за Британию".

Александр Усик вместе с британским боксёром Энтони Джошуа прибыли в Украину в конце марта и посетили Киев и Львов. После этого Энтони Джошуа поделился впечатлениями о своём визите в Украину.

Промоутер Эдди Хирн заявил, что после тренировок в лагере Александра Усика Энтони Джошуа достиг лучшей формы в своей карьере.