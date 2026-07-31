"Шість раундів": Усик зробив неочікуваний прогноз на бій Ф'юрі-Джошуа

Український боксер Олександр Усик зробив прогноз на бій, який охрестили "Битвою за Британію", між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Поєдинок заплановано на листопад 2026-го року.

Раніше Усик двічі переміг і Ф'юрі, і Джошуа. Свій прогноз він сказав у коментарі Boxingnews 24.

На думку українського боксера, Ентоні Джошуа є фаворитом бою. Британець працює в команді Усика та провів вже два бої, у яких здобув дві перемоги під керівництвом тренерів Усика.

Усик позитивно відкликається щодо Ентоні Джошуа, наголошуючи, що той професійно готовий відновлюватися та повертатися проти важких поразок. Саме через це, на думку Усика, Джошуа і зможе перемогти проти Ф'юрі.

"Бум від Ей Джея. Удар правою. Нокаут. Шість раундів, бо Ей Джей мій брат", — зробив свій прогноз Усик.

Олександр також розповів, що вступив у завершальний розділ своєї кар'єри. Однак навіть зараз, після того, як він тричі був абсолютним чемпіоном світу, зокрема двічі у надважкій вазі, боксер вважає себе аутсайдером у кожному з поєдинків.

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Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі здобув свою чергову перемогу, здолавши польського боксера Маріуша Ваха. Для британця це вже друга перемога у 2026 році. При цьому Ф'юрі оголосив про намір завершити свою кар'єру наприкінці 2026 року, після того, як проведе бій з британцем Ентоні Джошуа, який вже охрестили "Битвою за Британію".

Раніше Фокус розповідав, що боксери Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі зустрінуться в довгоочікуваному мегабої в суперважкій вазі наприкінці 2026 року. Цей бій журналісти вже прозвали "битвою за Британію".

Олександр Усик разом із британським боксером Ентоні Джошуа прибули в Україну наприкінці березня і відвідали Київ та Львів. Після цього Ентоні Джошуа поділився враженнями про свій візит в Україну.

Промоутер Едді Хірн заявив про те, що після роботи у тренувальному таборі Олександра Усика Ентоні Джошуа вийшов у найкращу форму своєї кар'єри.