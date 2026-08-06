Россияне и белорусы выступят на ЧМ по гимнастике впервые за 5 лет: под какими флагами

Российские и белорусские спортсмены примут участие в чемпионате мира по гимнастике. Это будет первое участие спортсменов из РФ и РБ за 5 лет.

При этом россияне и белорусы будут выступать на соревнованиях без национальных флагов. Об этом заявил пресс-секретарь Федерации гимнастики Германии Торстен Хартман в интервью российскому государственному агентству ТАСС.

Хартман сообщил, что россияне и белорусы смогут выступить на чемпионате мира по гимнастике, который пройдет во Франкфурте-на-Майне. Допуск россиян предусмотрен регламентом Международной федерации гимнастики.

При этом на церемонии награждения у спортсменов из РФ и РБ будет флаг, но не государственный, а флаг Международной федерации гимнастики. Этот статус был согласован Немецким гимнастическим союзом в сотрудничестве с федеральным правительством Германии.

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Чемпионат мира в немецком Франкфурте-на-Майне пройдет с 12 по 16 августа. Российские спортсменки смогут выступить на нем впервые за пять лет.

Возвращение России на Олимпиаду — что известно

7 июля исполнительный комитет Международного олимпийского комитета принял решение временно восстановить в правах Олимпийский комитет России.

В то же время в МОК отметили, что отбор должен основываться не только на спортивных результатах, но и на способности спортсменов служить примером для подражания болельщикам, поддерживать и популяризировать идеи мира в обществе, в соответствии с положениями Олимпийской хартии.

Напомним, что ФИФА и УЕФА пока не планируют допускать клубы из РФ и российскую сборную к участию в международных соревнованиях, несмотря на решение МОК о временной отмене рекомендаций об отстранении российских спортсменов и команд.

До этого ФИФА сообщила, что ей известно о решении МОК о временной отмене дисквалификации Российского олимпийского комитета. В организации пообещали проанализировать это решение, прежде чем принять решение о дальнейших шагах в координации с соответствующими заинтересованными сторонами.

Напомним, что украинская теннисистка Марта Костюк, которая играла в полуфинале турнира в Уимблдоне, поделилась своим мнением о возможном допуске россиян к следующей летней Олимпиаде.

Также стало известно, что Международная федерация волейбола планирует допустить российские сборные к участию в Лиге наций в 2027 году. Более того, для этого планируется изменить правила турнира.

Украина планирует обжаловать решение МОК

В то же время Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что начал процедуру обжалования решения Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета о восстановлении прав Олимпийского комитета России. НОК просит отменить решение МОК как противоречащее положениям Олимпийской хартии, устоявшейся практике CAS и не учитывающее фактические обстоятельства, которые послужили основанием для приостановления членства Олимпийского комитета России в 2023 году.