Росіяни та білоруси виступлять на ЧС з гімнастики вперше за 5 років: під якими прапорами

Російські та білоруські спортсмени візьмуть участь у чемпіонаті світу з гімнастики. Це буде перша участь спортсменів з РФ та РБ за 5 років.

Водночас росіяни та білоруси виступатимуть на змаганнях без національних прапорів. Про це заявив прессекретар Федерації гімнастики Німеччини Торстен Хартман у інтерв'ю російському державному агентству ТАСС.

Хартман повідомив, що росіяни та білоруси зможуть виступати на Чемпіонаті світу з гімнастики, який відбудеться у Франкфурті-на-Майні. Допуск росіян передбачений регламентом Міжнародної федерації гімнастики.

При цьому на церемонії нагородження спортсмени з РФ та РБ матимуть прапор, але не державний, а прапор Міжнародної федерації гімнастики. Цей статус узгодив Німецький гімнастичний союз у співпраці з федеральним урядом Німеччини.

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Чемпіонат світу у німецькому Франкфурті-на-Майні пройде з 12 до 16 серпня. Російські спортсменки зможуть виступити на ньому вперше за п’ять років.

Повернення Росії на Олімпіаду — що відомо

7 липня виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету ухвалив рішення тимчасово відновити в правах Олімпійський комітет Росії.

Водночас у МОК зазначили, що відбір має не лише ґрунтуватися на спортивних результатах, але й на здатності спортсменів бути прикладом для наслідування для вболівальників, підтримувати та популяризувати ідеї миру в суспільстві, відповідно до положень Олімпійської хартії.

Нагадаємо, що ФІФА та УЄФА наразі не планують повертати клуби з РФ та російську збірну до участі у міжнародних змаганнях, попри рішення МОК про тимчасове скасування рекомендацій щодо відсторонення російських спортсменів та команд.

Перед цим ФІФА повідомила, що вони знають про рішення МОК щодо тимчасового скасування дискваліфікації Російського олімпійського комітету. В організації пообіцяли проаналізувати це рішення, перш ніж ухвалити рішення щодо подальших кроків у координації з відповідними зацікавленими сторонами.

Нагадаємо, що українська тенісистка Марта Костюк, яка грала у півфіналі турніру у Вімблдоні, розповіла про те, що думає про можливий допуск росіян до наступної літньої Олімпіади.

Також стало відомо, що міжнародна федерація волейболу планує допустити російські збірні до участі в Лізі націй у 2027 році. Ба більше, для цього планують змінити правила турніру.

Україна планує оскаржувати рішення МОК

Водночас Національний олімпійський комітет України повідомив, що розпочав процедуру оскарження рішення Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету щодо поновлення прав Олімпійського комітету Росії. НОК просить скасувати рішення МОК, як таке, що суперечить положенням Олімпійської хартії, усталеній практиці CAS та не враховує фактичні обставини, які стали підставою для призупинення членства Олімпійського комітету Росії у 2023 році.