Путин такой же, как Гитлер: легенда хоккея Гашек рассказал, как должен закончить диктатор РФ

Легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек, известный своей поддержкой Украины, в очередной раз осудил военные преступления России. На этот раз он отреагировал на нападение российских войск на жилые дома в Харькове.

В своём заявлении Гашек сравнил кремлёвского диктатора Владимира Путина с лидером нацистов Адольфом Гитлером. Чех опубликовал своё заявление в X.

Он распространил видео United 24 Media о последствиях российского обстрела Харькова, в результате которого пострадали почти 40 человек.

"Более 40 человек погибли (известно о 40 пострадавших, а не погибших — прим. ред.) в результате атаки на жилые дома в Харькове. Россия продолжает геноцид украинского народа. Путин — такой же преступник, как Гитлер, и его вместе с его сторонниками должны осудить так же, как фашистов в Нюрнберге в 1946 году!" — написал Гашек.

Відео дня

В то же время он перепутал число пострадавших, ошибочно указав, что в Харькове якобы погибло 40 человек.

Поддержка Украины со стороны Гашека

Напомним, что в июне 2023 года Доминик Гашек приехал в Украину. В частности, он посетил Харьков, где побывал на объектах городской спортивной инфраструктуры и был впечатлён харьковскими спортсменами, которые, несмотря на войну, продолжали тренироваться и побеждать.

А в апреле 2025 года Гашек рассказал, что получал угрозы со стороны бывшего президента России, а ныне — заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. В частности, тот угрожал спортсмену убийством.

Нападение на Харьков — что известно

Утром 9 августа российский дрон поразил 10-этажный жилой дом в Салтовском районе Харькова. В результате попадания были разрушены перекрытия между 7-10 этажами многоэтажного дома. ️

Напомним, что в ходе атаки на Одессу пострадал стадион "Черноморец". В крыше арены образовалась большая дыра.

После этой атаки голливудская звезда, супруг американской актрисы с украинскими корнями Милы Кунис Эштон Катчер заявил, что глава Кремля Владимир Путин впал в отчаяние, нанося удары по гражданским объектам.