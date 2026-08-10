Путін такий самий як Гітлер: легенда хокею Гашек розповів, як має закінчити диктатор РФ

Легендарний чеський хокеїст Доменік Гашек, який відомий своєю підтримкою України, вчергове засудив воєнні злочини Росії. Цього разу він відреагував на атаку росіян на житлові будинки в Харкові.

У своїй заяві Гашек порівняв кремлівського диктатора Володимира Путіна з лідером нацистів Адольфом Гітлером. Свою заяву чех опублікував у X.

Він поширив відео United 24 Media про наслідки російської атаки на Харків, внаслідок якої постраждало майже 40 людей.

"Понад 40 людей загинуло (відомо про 40 постраждалих, а не загиблих — ред.) внаслідок атаки на житлові будинки в Харкові. Росія продовжує геноцид українського народу. Путін — такий самий злочинець, як Гітлер, і його разом із його прибічниками мають засудити так само, як фашистів у Нюрнберзі в 1946 році!" — написав Гашек.

Водночас він переплутав кількість постраждалих, помилково вказавши, що у Харкові нібито загинуло 40 людей.

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Підтримка Гашеком України

Нагадаємо, що в червні 2023 року Домінік Гашек приїхав в Україну. Зокрема, він відвідав Харків, де побував на об'єктах міської спортивної інфраструктури та захопився харківськими спортсменами, які, попри війну, продовжували тренуватися та перемагати.

А у квітні 2025 Гашек розповів, що отримував погрози з боку експрезидента Росії, а нині — заступника голови російської ради безпеки Дмитра Медведєва. Зокрема, той погрожував спортсмену вбивством.

Атака на Харків — що відомо

Вранці 9 серпня російський дрон влучив у 10-поверховий житловий будинок у Салтівському районі Харкова. Внаслідок влучання зруйновано перекриття між 7-10 поверхами багатоповерхівки. ️

Нагадаємо, під час атаки на Одесу постраждав стадіон "Чорноморець". У даху арени було пробито велику діру.

Після цієї атаки голлівудська зірка, чоловік американської акторки з українським корінням Міли Куніс Ештон Кутчер заявив, що глава Кремля Володимир Путін впав у відчай, завдаючи удари по цивільних об'єктах.