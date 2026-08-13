Церемония прошла в закрытом формате: во сколько могла обойтись свадьба Роналду и Джорджины Родригес

11 августа португальская звезда Криштиану Роналду и Джорджина Родригес официально поженились после почти 10 лет совместной жизни. Сообщается, что церемония проходила в закрытом формате.

В СМИ сообщают, что на церемонии могли присутствовать только Роналду, Джорджина Родригес и их пятеро детей. Об этом пишет ELLE Australia.

Пара подтвердила информацию о своей свадьбе в своих социальных сетях. Сама церемония состоялась в Кашкайше, Португалия.

Криштиану и Джорджина опубликовали совместное фото, похожее на то, которым они объявили о своей помолвке ровно за год до свадьбы. При этом можно заметить яркий контраст между обручальными кольцами, которые теперь находятся на пальцах супругов, и кольцом с огромным бриллиантом на пальце Джорджины в августе 2025 года.

По оценкам экспертов, это кольцо могло стоить от 2 до 10 миллионов долларов. Один из них оценил, что центральный овальный бриллиант, вероятно, весит более 22 карат, тогда как другой предположил, что бриллиант может весить от 25 до 30 карат

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"Овальная огранка с её вытянутой формой подчеркивает эффектность бриллианта, придавая пальцу привлекательный вид. По обе стороны от основного бриллианта расположены два камня поменьше, вероятно, примерно по одному карату каждый, создавая сбалансированный дизайн из трёх камней", — пояснил один из экспертов издания.

Сколько могла стоить свадьба Роналду

Ещё в августе 2025 года издание Veja сообщило, что Роналду может отпраздновать свою свадьбу "с размахом", потратив на торжество в общей сложности около 50 миллионов долларов.

Впоследствии появилась информация о том, что Роналду якобы запланировал свадьбу на родном острове Мадейра, где, как утверждается, были забронированы несколько этажей роскошного отеля и собор. Также СМИ утверждали, что пара пригласила звездных гостей, среди которых были Рианна, Дрейк и Лионель Месси.

Более того, около 2000 поклонников Роналду даже собрались у собора, где, как они полагали, должна была состояться свадьба легенды футбола. Однако вместо этого там оказалась другая пара.

Информации о реальной стоимости свадьбы пока нет. В то же время Криштиану мог сэкономить даже на месте проведения, ведь у него есть дом в Кашкайше, стоимость которого СМИ оценивали в 35–60 миллионов евро.

Кроме того, не было никакой информации о каких-либо публичных мероприятиях, посвящённых празднованию свадьбы Роналду.

Ранее "Фокус" сообщал , что невеста знаменитого футболиста Криштиану Роналду, модель и блогер Джорджина Родригес ответила на критику в связи со своим "лишним" весом.

Кроме того, Джорджина Родригес продемонстрировала огромное кольцо весом 30 карат во время своего первого публичного появления после помолвки с португальским футболистом.