Церемонія була закритою: скільки могло коштувати весілля Роналду та Джорджини Родрігес

11 серпня португальська зірка Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес офіційно одружилися після майже 10 років спільного життя. Повідомляється, що церемонія проходила в закритому форматі.

У ЗМІ повідомляють, що на церемонії могли бути лише Роналду, Джорджина Родрігес та їхні п'ятеро дітей. Про це пише ELLE Australia.

Пара підтвердила інформацію про своє одруження у своїх соцмережах. Сама церемонія пройшла в Кашкайші, Португалія.

Кріштіану та Джорджина показали спільну фото, подібну до тієї, якою вони оголосили про свої заручини рівно за рік до свого весілля. Водночас можна помітити яскравий контраст обручок, які тепер знаходяться на пальцях одружених, порівняно до кільця з величезним діамантом на пальці Джорджини у серпні 2025 року.

За оцінками експертів, та каблучка могла вартувати від 2 до 10 мільйонів доларів. Один з них оцінив, що центральний овальний діамант, ймовірно, важить понад 22 карати, тоді як інший припустив, що діамант може мати від 25 до 30 каратів

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"Овальне огранювання з його витягнутою формою посилює ефектність діаманта, надаючи пальцю привабливого вигляду. По обидва боки від основного діаманта розташовані два менших камені, ймовірно, приблизно в один карат кожен, створюючи збалансований дизайн із трьох каменів", — пояснив один з експертів видання.

Скільки могло коштувати весілля Роналду

Ще у серпні 2025 року видання Veja повідомило, що Роналду може відсвяткувати своє весілля "на широку ногу", витративши на свято загалом близько 50 мільйонів доларів.

Згодом з'явилася інформація про те, що Роналду нібито запланував весілля на рідному острові Мадейра, де нібито було заброньовано декілька поверхів розкішного готелю та собор. Також медіа стверджували, що пара покликала зіркових гостей, серед яких були Ріанна, Дрейк та Ліонель Мессі.

Ба більше, близько 2000 фанатів Роналду навіть з'явилися біля собору, де, як вони очікували, має одружуватися легенда футболу. Однак натомість там була інша пара.

Інформації щодо реальної вартості весілля наразі немає. Водночас Кріштіану міг зекономити навіть на локації, адже він має будинок в Кашкайші, який ЗМІ оцінювали у 35-60 мільйонів євро.

Також не було жодної інформації про якісь публічні заходи щодо святкування весілля Роналду.

Раніше Фокус розповідав про те, що наречена знаменитого футболіста Кріштіану Роналду, модель та блогерка Джорджина Родрігес відповіла на критику через свою "зайву" вагу.

Також Джорджина Родрігес продемонструвала величезну обручку в 30 каратів під час першої публічної появи після заручин з португальським футболістом.