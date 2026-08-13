Российским и белорусским гонщикам разрешили выступать под своими флагами

Всемирный совет по автоспорту FIA принял решение об отмене любых ограничений в отношении гонщиков из России или Беларуси.

Отныне спортсмены из этих стран смогут участвовать в международных соревнованиях под собственными флагами, а также с использованием гимнов. Об этом сообщила пресс-служба FIA.

Ограничения были сняты и в отношении любых официальных лиц, которые теперь смогут возвращаться под своими флагами.

До этого спортсмены из России и Беларуси были вынуждены подписать обязательство о нейтралитете — эта норма также была отменена.

Кроме того, в период действия ограничений спортсмены из РФ и Беларуси часто выступали под флагами других государств, в частности, даже под украинским.

В то же время ограничения на проведение соревнований на территории РФ и Беларуси остаются без изменений.

Відео дня

"FIA продолжает внимательно следить за событиями в Украине и оставляет за собой право предпринимать любые дальнейшие действия или вводить дополнительные меры в будущем, включая любые необходимые действия, необходимыми для выполнения своих обязательств в соответствии с любым применимым режимом санкций и/или любыми контрактами, стороной которых является FIA", — отметили в организации.

Возвращение России на Олимпиаду — что известно

7 июля исполнительный комитет Международного олимпийского комитета принял решение временно восстановить в правах Олимпийский комитет России.

В то же время в МОК отметили, что отбор должен основываться не только на спортивных результатах, но и на способности спортсменов служить примером для подражания болельщикам, поддерживать и популяризировать идеи мира в обществе, в соответствии с положениями Олимпийской хартии.

Напомним, что ФИФА и УЕФА пока не планируют допускать клубы из РФ и российскую сборную к участию в международных соревнованиях, несмотря на решение МОК о временной отмене рекомендаций об отстранении российских спортсменов и команд.

До этого ФИФА сообщила, что ей известно о решении МОК о временной отмене дисквалификации Российского олимпийского комитета. В организации пообещали проанализировать это решение, прежде чем принять решение о дальнейших шагах в координации с соответствующими заинтересованными сторонами.

Напомним, что украинская теннисистка Марта Костюк, которая играла в полуфинале турнира в Уимблдоне, поделилась своим мнением о возможном допуске россиян к следующей летней Олимпиаде.

Также стало известно, что Международная федерация волейбола планирует допустить российские сборные к участию в Лиге наций в 2027 году. Более того, для этого планируется изменить правила турнира.

Украина планирует обжаловать решение МОК

В то же время Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что начал процедуру обжалования решения Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета о восстановлении прав Олимпийского комитета России. НОК просит отменить решение МОК как противоречащее положениям Олимпийской хартии, устоявшейся практике CAS и не учитывающее фактические обстоятельства, которые послужили основанием для приостановления членства Олимпийского комитета России в 2023 году.