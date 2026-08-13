Російським та білоруським гонщикам дозволили змагатися під своїми прапорами

Всесвітня рада з автоспорту FIA ухвалила рішення щодо скасування будь-яких обмежень щодо гонщиків з Росії чи Білорусі.

Відтепер спортсмени з цих країн зможуть брати участь у міжнародних змаганнях під власними прапорами, а також з використанням гімнів. Про це повідомила пресслужба FIA.

Обмеження були скасовані і щодо будь-яких офіційних осіб, які тепер зможуть повертатися під своїми прапорами.

Перед цим спортсмени з Росії та Білорусі змушені були підписати зобов'язання щодо нейтралітету — ця норма також була скасована.

Крім того, за період обмежень спортсмени з РФ та Білорусі часто виступали під прапорами інших держав, зокрема, навіть під українським.

Водночас обмеження на проведення змагань на території РФ та Білорусі залишаються без змін.

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"FIA продовжує ретельно стежити за подіями в Україні та залишає за собою право вживати будь-яких подальших дій або запроваджувати додаткові заходи в майбутньому, включно з будь-якими необхідними діями, потрібними для виконання своїх зобов’язань відповідно до будь-якого застосовного санкційного режиму та/або будь-яких контрактів, стороною яких є FIA", — зазначили в організації.

Повернення Росії на Олімпіаду — що відомо

7 липня виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету ухвалив рішення тимчасово відновити в правах Олімпійський комітет Росії.

Водночас у МОК зазначили, що відбір має не лише ґрунтуватися на спортивних результатах, але й на здатності спортсменів бути прикладом для наслідування для вболівальників, підтримувати та популяризувати ідеї миру в суспільстві, відповідно до положень Олімпійської хартії.

Нагадаємо, що ФІФА та УЄФА наразі не планують повертати клуби з РФ та російську збірну до участі у міжнародних змаганнях, попри рішення МОК про тимчасове скасування рекомендацій щодо відсторонення російських спортсменів та команд.

Перед цим ФІФА повідомила, що вони знають про рішення МОК щодо тимчасового скасування дискваліфікації Російського олімпійського комітету. В організації пообіцяли проаналізувати це рішення, перш ніж ухвалити рішення щодо подальших кроків у координації з відповідними зацікавленими сторонами.

Нагадаємо, що українська тенісистка Марта Костюк, яка грала у півфіналі турніру у Вімблдоні, розповіла про те, що думає про можливий допуск росіян до наступної літньої Олімпіади.

Також стало відомо, що міжнародна федерація волейболу планує допустити російські збірні до участі в Лізі націй у 2027 році. Ба більше, для цього планують змінити правила турніру.

Україна планує оскаржувати рішення МОК

Водночас Національний олімпійський комітет України повідомив, що розпочав процедуру оскарження рішення Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету щодо поновлення прав Олімпійського комітету Росії. НОК просить скасувати рішення МОК, як таке, що суперечить положенням Олімпійської хартії, усталеній практиці CAS та не враховує фактичні обставини, які стали підставою для призупинення членства Олімпійського комітету Росії у 2023 році.