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Гройсман представил "классный украинский стартап"

Гройсман представил "классный украинский стартап"
Фото из открытых источников

Беспроводное зарядное устройство может заряжать четыре смартфона одновременно

30.06.18 57
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Украинские инженеры разработали беспроводное зарядное устройство, благодаря которому мобильный телефон может заряжаться автоматически.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Украинская команда TechNovator разработала беспроводную зарядку, благодаря которой телефон может заряжаться автоматически, то есть неприятных сюрпризов в виде выключенного телефона можно будет избежать. Достаточно установить приложение, которое будет следить за уровнем батареи на телефоне. Классный украинский стартап", - написал глава правительства.

Устройство может заряжать четыре смартфона одновременно. Чтобы телефон зарядился, его надо поместить в специальный чехол.

Ранее украинский стартап разработал платформу электронной школы, где дневниками, учебниками и журналами можно пользоваться в онлайн режиме

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