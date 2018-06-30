Гройсман представил "классный украинский стартап"

Украинские инженеры разработали беспроводное зарядное устройство, благодаря которому мобильный телефон может заряжаться автоматически.



Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Украинская команда TechNovator разработала беспроводную зарядку, благодаря которой телефон может заряжаться автоматически, то есть неприятных сюрпризов в виде выключенного телефона можно будет избежать. Достаточно установить приложение, которое будет следить за уровнем батареи на телефоне. Классный украинский стартап", - написал глава правительства.



Устройство может заряжать четыре смартфона одновременно. Чтобы телефон зарядился, его надо поместить в специальный чехол.

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