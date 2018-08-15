Японский инженер Такаюки Тодо создал робота, способного поддерживать визуальный контакт с человеком и копировать его выражение лица. Об этом пишет TechCrunch.

Робот под названием SEER представляет собой модель головы с довольно антроподобным лицом и подвижной шеей. Имитируя мимику человека, робот может переводить взгляд, опускать веки, поднимать и хмурить брови. Губы робота пока неподвижные, инженер планирует исправить это в следующей версии.

Робот работает в двух режимах: имитация мимики и зрительный контакт. В обоих случаях распознавать лица людей ему помогает веб-камера.

Недавно учёные из Германии провели эксперимент, который показал, что людям сложно выключить робота, если он умоляет их не делать этого.