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Главная » Стиль жизни » Технологии и наука » Фото В США на аукционе продадут картину, нарисованную искусственным интеллектом

Фото В США на аукционе продадут картину, нарисованную искусственным интеллектом

<span class="label red">Фото</span> В США на аукционе продадут картину, нарисованную искусственным интеллектом
Портрет, нарисованный нейросетью.Obvious

На картине - один из членов вымышленной графской семьи

23.08.18 81
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В октябре 2018 года в Нью-Йорке состоится аукцион, на котором выставят картину, написанную искусственным интеллектом. Об этом пишет Engadget.

На картине под названием "Портрет Эдмонда де Белами" изображён человек в темном пальто с белым воротничком. На самом деле Эдмонда де Белами не существует - это один из членов вымышленной графской семьи, портреты которых "рисует" ИИ-алгоритм, разработанный французским коллективом Obvious. 

 

Команда использует генеративно-состязательную нейронную сеть – алгоритм машинного обучения, основанный на соревновании двух нейросетей. Одна из них генерирует изображения, а вторая "решает", можно ли отнести их к подлинной живописи, основываясь на "знании" многочисленных полотен XIV-XVIII веков. Состязание продолжается до тех пор, пока первой не удастся "обмануть" вторую.

В прошлом году одну из таких картин, портрет графа де Белами, за 10 тысяч евро купил коллекционер Николя Лаугеро-Лассерре. По его словам, работа нейросети - это действительно новое произведение искусства, а не просто подражание прошлому. 

За новую картину команда Obvious рассчитывает получить около 7-10 тысяч евро. Эти деньги пойдут на дальнейшее совершенствование алгоритма.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект научился писать сонеты в стиле Шекспира.

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