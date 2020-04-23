Австралийские исследователи нашли пластик в антарктических льдах

В образце антарктического льда были найдены частицы микропластика 14 разновидностей

Список безлюдных, удаленных мест, до которых добралось пластиковое загрязнение стал длиннее. Ученые из австралийского Университета морских и антарктических исследований обнаружили частицы микропластика в антарктических льдах. Об этом сообщает New Atlas.

Ранее исследователям уже доводилось находить следы пластика в поверхностных водах у берегов Антарктиды, но во льду его еще не обнаруживали. Впрочем, эта находка выглядит вполне закономерной. Ледяные глыбы, плавающие в регионе, образуются из морской воды. Ежегодно около 80% из них тает и образуется заново, очевидно, захватывая частицы пластика.

Материал, который нашли австралийские ученые, был заперт во льду довольно давно. Его обнаружили в ледяном керне, добытом в Восточной Антарктиде еще в 2009-м. В нем находилось 96 частиц микропластика 14 разновидностей.

В прошлом ученые находили пластик во льдах на другом конце света, в Арктике. Его концентрация в Антарктиде меньше, а вот по части разнообразия видов регион почти не уступает. В Арктике находили 17 разновидностей полимеров. Кроме того, частицы пластика в антарктическом керне были крупнее.

По словам австралийцев, наиболее вероятными источниками пластика является одежда или оборудование, используемое туристами или учеными. Некоторые из найденных разновидностей также активно применяются в рыбном промысле.

Отметим, что и прежде ученым удавалось найти следы пластика там, где редко ступает нога человека, а то и не ступает вовсе. Например, в арктическом снегу и на дне Марианской впадины – самого глубокого места на планете. Некоторые исследователи даже полагают, что наш век впору назвать пластиковым, по аналогии с бронзовым или железным веками.

Как ранее сообщал Фокус:

Американские ученые работают над новым видом пластика, который бы быстро разлагался на солнце и мог бы использоваться для производства рыболовных сетей.

Исследователи из компании компании Carbios, занимающейся переработкой пластика, вели бактериальный энзим, расщепляющий пластик за считанные часы.