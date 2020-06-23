Загрязнение ртутью достигло Марианской впадины

Искусственное загрязнение окружающей среды ртутью достигло самой глубокой части океана. Это может иметь серьезные последствия для морской флоры и фауны.

Результаты, полученные двумя независимыми исследовательскими группами, были представлены на конференции геохимии Гольдшмидта, сообщает Рhys.org.

Ртуть чрезвычайно токсична для людей и животных. Она, как правило, концентрируется в небольших морских организмах, которые в свою очередь потребляются более крупными морскими животными. Это означает, что вредные уровни ртути могут концентрироваться у животных, которые находятся в естественных пищевых цепях в процессе биоаккумуляции.

Так, например, было обнаружено, что концентрация ртути в рыбе-меч в 40 раз превысила концентрацию этого металла у лосося. Ртуть очень ядовита и может быть особенно опасна для развивающегося плода.

Согласно данным исследователей, токсичная форма ртути была обнаружена в рыбе и ракообразных, обитающих в Марианской впадине в Тихом океане, самом глубоком месте на планете. Такое открытие оказалось для многих ученых сюрпризом.

"Предыдущее исследование показало, что метилртуть в основном накапливалась в верхних слоях океана. Это ограничивало биоаккумуляцию ртути, гарантируя, что рыба, добывающая корм глубже, имела бы ограниченную возможность потреблять метилртуть. Благодаря этой работе мы теперь знаем, что это не так ", – сказал доктор Руою Сан, руководитель группы исследователей из Университета Тяньцзиня в Китае.

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Группа иследователей во главе с доктором Джоэлем Блумом из Университета Мичигана взяла пробы рыбы и ракообразных из двух самых глубоводных впадин тихого океана, впадины Кермадек около Новой Зеландии и Марианской впадины у Филиппин.

"Мы знаем, что ртуть в основном откладывается из атмосферы в поверхностный океан, а затем транспортируется в глубокий океан в тонущих трупах рыб и морских млекопитающих. Мы определили это путем измерения изотопного состава ртути, который показал, что ртуть на дне океана совпадает с той, что и у рыб, обитающих на глубине 400-600 м. Часть этой ртути производится естественным путем, но, вероятно, большая ее часть поступает на дно океана от деятельности человека", – сказал Джоэл Блум.

Работа ученых доказывает, что из-за деятельности человека ртуть попала в пищевую цепь даже в самых отдаленных морских экосистемах на земле.

Комментируя данные исследования, профессор Кен Рубин из Университет Гавайев сказал: "Мы знаем, что ртуть попадает в окружающую среду из различных природных источников, таких как извержения вулканов и лесные пожары. Однако, человеческая деятельность, такая как сжигание угля или нефти, добыча и производство, в основном, ответственна за отложение ртути в морской среде. Мы теперь знаем, что последствия этого отложения распространяются по всему океану, попадая в организмы животных. Это еще один показатель глубокого воздействия современной человеческой деятельности на планету".

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