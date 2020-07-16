Глава SpaceX и Tesla Илон Маск показал, как выглядит пользовательский терминал для спутникового интернета, который обеспечивает созвездие спутников Starlink. По словам Маска, установка приемника будет очень простой. Об этом сообщает Cnet.

Фотографии приемника Маск опубликовал на своей странице в Twitter. Ожидается, что спутниковая высокоскоростная широкополосная связь будет запущена сперва в северной части США и Канаде в конце этого года.

"Пользовательский терминал Starlink имеет двигатели для самостоятельной настройки угла обзора. Специалист по установке не требуется. Просто подключите его и обеспечьте хороших обзор неба. Может быть в саду, на крыше, на столе, почти в любом месте, при условии, что он имеет хороший обзор неба", – написал Маск.

Маленькая спутниковая антенна была названа "UFO-on-a-stick" ("НЛО на палочке"). Судя по всему, терминал будет меньше тарелок, используемых другими спутниковыми службами, для установки и калибровки которых часто требуются услуги мастеров.

Спутниковая система SpaceX уже эксплуатирует более 500 аппаратов на орбите в рамках своего грандиозного плана по запуску десятков тысяч малых спутников, чтобы обеспечить на всей Земле широкополосный доступ в Интернет.

Точная дата начала предоставления услуги еще не была объявлена, но веб-сайт Starlink уже работает и собирает электронные письма от потенциальных клиентов. Маск говорит, что "оформление заказа на сайте займет меньше минуты, когда он будет запущен".

Также Маск заявил о запуске новой партии спутников Starlink и пообещал, что они не будут мешать астрономам. Теперь количество спутников для раздачи интернета Starlink достигло 420, а для обеспечения глобального покрытия их нужно 1500.