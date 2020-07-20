Не так быстро. Ученые выяснили темпы развития современной культуры

Исследователи развеяли миф о том, что культура в современном обществе развивается быстро и динамично. Такое определение можно применить разве что к технологиям.

Современные люди окружены лавиной новых технологий, научных открытий и новомодными веяниями искусства. Поэтому распространено мнение о том, что современная культура развивается и адаптируется довольно быстрыми темпами, но новое исследования показывает, что это не так. Об этом сообщает Cosmos.

Автор исследования Бен Ламберт из Имперского колледжа Лондона и его команда выяснили, что человечество меняется не быстрее, чем другие организмы на планете. Такая ситуация складывается из-за того, что большая часть человеческой культуры подвержена "направленным и стабилизирующим силам", при чем последний фактор в некоторых случая даже создает застой в развитии.

"Причина, по которой значительная часть современной культуры демонстрирует так мало долгосрочных изменений, заключается в действии некоторый сдерживающей силы", – говорит автор исследования.

Такие выводы ученые сделали сравнив эволюцию популяций животных с так называемой "популяцией" культурных артефактов, охватывающих поп-музыку, литературу, медицинские исследования и автомобилестроение.

Данные по биологическим популяциям ученые взяли из многолетних исследований эволюции животных в дикой природе и включали в себя множество видов – от зябликов Дарвина на Галапагосских островах до лесной улитки Cepaea nemoralis. Всего для исследование было отобрано более 300 тыс. отдельных видов.

Для того, чтобы собрать "популяцию" артефактов, потребовалось больше времени. Несмотря на то, что они не имеют ничего общего с живыми существами, по словам ученых, они все же схожи с репродуктивными популяциями, так как материальны – не созданы из воздуха. Их создатели опираются на существующее искусство, научные статьи или стихи, "часто комбинируя их особенности каким-то новым способом".

Ученые говорят, что даже у рэп-песен и кантри-песен есть свои особенности, которые можно смешивать, получая нечто новое, например, кантри-рэп.

"Популяция" артефактов должна иметь свою история и происходить от оригинальных песен, романов, медицинских исследований и моделей автомобилей, а не из появившихся копий. В общей сложности они изучили 17 094 уникальных песен, 2203 романа, 170 577 статей и 2210 моделей автомобилей.

Для расчета скорости изменения, которые происходили с течение времени в обеих группах, была выбрана модель Холдейна. Она была разработана биологами-эволюционистами, и учитывает изменения внутри популяции, так как "изменения являются сырьем для эволюции".

В целом, ученые обнаружили, что культурные и биологические черты изменяются одинаковыми темпами.

Медленные темпы культурных изменений, скорее всего, обусловлены выбором самих людей, которые создают артефакты, распределяют их и продают. Таким образом, культурные особенности, которые мало изменились, включали в себя поп-музыку с ровным, гармоничным вокалом и романы на повседневные темя, такие как путешествия, страсть или убийства и классовые различия.

Правда, ученые отмечают, что некоторые технологии развиваются намного быстрее.

"Постоянная необходимость менять наши мобильные телефоны и обновлять операционные системы, дает ощущения, что человеческая культура развивается с головокружительной скоростью", – говорится в исследовании.

Авторы подчеркивают, что темпы эволюции могут колебаться, и некоторые стабильные вещи, возможно изменятся из-за экологических факторов или революций.

Например, "когда автомобили больше не смогут работать на бензине, естественный отбор, который продвигал двигатель внутреннего сгорания в течение более столетия, также исчезнет".

Также несмотря на то, что в период с 1960 по 2010 годы громкие гитары в поп-музыке пользовались популярность, это вовсе не значит, что рок-н-ролл никогда не умрет.