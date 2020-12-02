Магнитные поля могут продлевать жизнь, делая человеческие мышцы здоровее, – ученые

Недавнее исследование ученых показало, как молекула, при процессе намагничивания, способствует здоровью мышц.

Стремясь улучшить качество жизни пожилых и слабых людей, ученые из Национального университета Сингапура обнаружили молекулу, которая может способствовать укреплению здоровья мышц при воздействии слабых магнитных полей, пишет New Atlas.

Считается, что этот процесс имитирует некоторые эффекты физических упражнений, и команда надеется, что данную технику можно будет использовать для стимулирования восстановления мышц у стареющих и больных людей.

Группа исследователей использовала специальную экспериментальную установку, чтобы нейтрализовать влияние всех окружающих магнитных полей. В результате ученые обнаружили, что мышечные клетки действительно росли медленнее, когда они были защищены от всех магнитных полей окружающей среды.

Затем команда переключила свое внимание на белок под названием TRPC1, исследуя его роль в росте мышц, и удалили его из набора генетически модифицированных мышечных клеток.

Эти клетки оказались невосприимчивыми к любому магнитному полю, пока ученые не поместили белок в маленькие пузырьки, что снова сделало клетки магнито чувствительными.

Магнитные поля, использованные в экспериментах, были всего в 10-15 раз сильнее, чем магнитное поле Земли, но намного слабее, чем обычный стержневой магнит. Это говорит о том, что этот тип слабого магнетизма может быть зоной наилучшего восприятия для укрепления здоровья мышц, поскольку белок TRPC1 действует как антенна.

По словам команды, эксперименты также решительно подтверждают мнение о том, что магнитное поле Земли естественным образом взаимодействует с мышцами, вызывая биологические реакции.

Эти выводы были основаны на предыдущих исследованиях ученых, которые выявили корреляцию между магнитными полями, омоложенным хрящом, регуляцией микробиома кишечника, сжиганием жира и чувствительность к инсулину через реакцию TRPC1 и мышечных клеток.

"Около 40 процентов массы среднего человека приходится на мышцы. Наши результаты показывают связь между метаболизмом мышечных клеток и магнетизмом, что, возможно, позволит улучшить здоровье и увеличить продолжительность жизни людей", — говорит ведущий исследователь Альфредо Франко-Обрегон.

На метаболическое здоровье, такое как вес, уровень сахара в крови, инсулин и холестерин, очень влияет здоровье мышц. Поскольку упражнения являются сильным модулятором метаболических заболеваний за счет работы мускулов, а магнитные поля оказывают те же преимущества, что и упражнения, такой магнетизм может помочь пациентам, которые не могут выполнять упражнения из-за травмы, болезни или слабости.