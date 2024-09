Наращивают мышцы и клетки мозга: ученые раскрыли новую пользу физических упражнений

Многие когнитивные болезни до сих пор не поддаются лечению из-за сложности восстановления функций нашего мозга. Однако недавнее исследование ученых обнаружило, что привычная нам активность может стать ключом к победе над ними.

Новое исследование ученых показало то, как физические упражнения улучшают работу мозга, уделяя особое внимание роли нервных сигналов в коммуникации между ним и мышцами. Хотя многие положительные свойства упражнений уже не раз подчеркивались наукой, данное открытие добавляет целый пласт в общую картину масштабов их влияния на нас, пишет PsyPost.

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показывает, что наши мышцы, активизируясь под воздействием нервных импульсов, выделяют молекулы, которые поддерживают связь и развитие клеток мозга. Это открытие углубляет понимание связи между физическими упражнениями, мышечной активностью и здоровьем мозга, потенциально предлагая новые стратегии для поддержания когнитивных функций, особенно у пожилых людей и людей с нервно-мышечными заболеваниями.

Предыдущие исследования показали, что физическая активность побуждает мышцы выделять полезные молекулы, такие как гормоны и РНК-содержащие везикулы, которые проходят через кровоток и способствуют коммуникации клеток мозга. Однако роль нервов в обеспечении этого выброса оставалась неясной. Потеря нервно-мышечных связей из-за возраста или болезни может нарушить этот процесс, способствуя мышечному спаду и более широкой дисфункции органов, включая ухудшение когнитивных способностей.

Для исследования ученые создали две модели мышц: одну с нервными связями и одну без них. Они стимулировали мышцы с нервными связями глутаматом, имитируя мышечную активность, вызванную физическими упражнениями. Мышцы с нервными связями выделяли значительно больше полезных для мозга молекул, включая гормон иризин, который связан с нейрогенезом. Эти мышцы также вырабатывали большее количество РНК-везикул, необходимых для развития клеток мозга.

Исследование показало, что нервные сигналы не только увеличивают количество выделяемых полезных молекул, но и повышают их сложность. Это говорит о том, что поддержание нервно-мышечных связей имеет решающее значение для сохранения поддерживающих мозг функций мышечной активности. С возрастом или в результате травмы эти связи ослабевают, и способность мышц помогать работе мозга снижается, что может привести к снижению когнитивных способностей.

Хотя эти выводы могут дать надежду многим, важно помнить, что они были сделаны на основе выращенных в лабораторных условиях мышечных тканей. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы проверить результаты на живых организмах и разработать методы лечения, способные сохранить или имитировать преимущества связи между мышцами и мозгом, особенно для людей с нервно-мышечными заболеваниями или тех, кто не может заниматься спортом.

