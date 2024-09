Нарощують м'язи та клітини мозку: вчені розкрили нову користь фізичних вправ

Багато когнітивних хвороб досі не піддаються лікуванню через складність відновлення функцій нашого мозку. Однак недавнє дослідження вчених виявило, що звична нам активність може стати ключем до перемоги над ними.

Нове дослідження вчених показало те, як фізичні вправи покращують роботу мозку, приділяючи особливу увагу ролі нервових сигналів у комунікації між ним і м'язами. Хоча багато позитивних властивостей вправ уже неодноразово підкреслювала наука, це відкриття додає цілий пласт у загальну картину масштабів їхнього впливу на нас, пише PsyPost.

Дослідження, опубліковане в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, показує, що наші м'язи, активізуючись під впливом нервових імпульсів, виділяють молекули, які підтримують зв'язок і розвиток клітин мозку. Це відкриття поглиблює розуміння зв'язку між фізичними вправами, м'язовою активністю та здоров'ям мозку, потенційно пропонуючи нові стратегії для підтримання когнітивних функцій, особливо в літніх людей і людей із нервово-м'язовими захворюваннями.

Попередні дослідження показали, що фізична активність спонукає м'язи виділяти корисні молекули, як-от гормони та РНК-везикули, що містять РНК, які проходять через кровотік і сприяють комунікації клітин мозку. Однак роль нервів у забезпеченні цього викиду залишалася неясною. Втрата нервово-м'язових зв'язків через вік або хворобу може порушити цей процес, сприяючи м'язовому спаду і ширшій дисфункції органів, включно з погіршенням когнітивних здібностей.

Для дослідження вчені створили дві моделі м'язів: одну з нервовими зв'язками та одну без них. Вони стимулювали м'язи з нервовими зв'язками глутаматом, імітуючи м'язову активність, викликану фізичними вправами. М'язи з нервовими зв'язками виділяли значно більше корисних для мозку молекул, включно з гормоном іризином, який пов'язаний з нейрогенезом. Ці м'язи також виробляли більшу кількість РНК-везикул, необхідних для розвитку клітин мозку.

Дослідження показало, що нервові сигнали не тільки збільшують кількість корисних молекул, що виділяються, а й підвищують їхню складність. Це свідчить про те, що підтримання нервово-м'язових зв'язків має вирішальне значення для збереження м'язової активності, яка підтримує мозок функцій. З віком або внаслідок травми ці зв'язки слабшають, і здатність м'язів допомагати роботі мозку знижується, що може призвести до зниження когнітивних здібностей.

Хоча ці висновки можуть дати надію багатьом, важливо пам'ятати, що вони були зроблені на основі вирощених у лабораторних умовах м'язових тканин. Необхідні подальші дослідження, щоб перевірити результати на живих організмах і розробити методи лікування, здатні зберегти або імітувати переваги зв'язку між м'язами і мозком, особливо для людей з нервово-м'язовими захворюваннями або тих, хто не може займатися спортом.

