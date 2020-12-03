Астрономы нанесли на карту миллион ранее неизвестных галактик

Радиотелескоп ASKAP за 300 часов нанес на карту около трех миллионов галактик, треть из которых — новые.

Исследование было проведено с помощью австралийского радиоинтерферометра ASKAP. Раньше на изучение далеких галактик и наблюдения за ними уходили целые годы, тогда как RACS позволил провести наблюдение менее, чем за две недели, побив тем самым все рекорды по скорости, пишет Science Alert.

Собранные данные позволили получить уникальные изображения в пять раз более чувствительные и вдвое более подробные, чем предыдущие.

Электромагнитный спектр

Большинство объектов во Вселенной, в том числе даже люди, издают излучение, которое можно зафиксировать в широком электромагнитном спектре. Он включает как видимый, так и не видимый свет — рентгеновские лучи, ультрафиолетовый свет, инфракрасный и радиоволны.

Чтобы лучше изучить Вселенную, важно наблюдать весь электромагнитный спектр, поскольку каждая длина волны несет совершенно разную информацию. У радиоволн она самая большая.

Благодаря этому фактору астрономы могут изучать далекие уникальные космические объекты, такие, как холодные газовые облака или черные дыры. Длинные волны легко проходят через облака, пыль и атмосферу, но принимаются с помощью больших антенн.

Широко открытые, но относительно невысокие территории Австралии являются идеальным местом для строительства больших радиотелескопов. Именно в Южном полушарии открывается один из самых захватывающих видов на центр Млечного пути.

Что такое радиоастрономия?

Радиоастрономия – относительно новая наука, которая возникла в 30-е годы прошлого века. Первой подробной радиокартой южного неба, которая включает в себя все, что телескоп может увидеть из своего местоположения в Южном полушарии, была система обзора неба Сиднейского Университета — Molonglo Sky Survey.

Обзор занял почти 10 лет и был завершен в 2006 году, но он позволил наблюдать 25 процентов видимого космического пространства. Астрономы из отдела космических наук CSIRO побили этот рекорд, обследовав 83 процента неба всего за десять дней.

Они получили более 900 изображений, а затем объединили их в одну карту (ее можно увидеть здесь), которая охватила всю наблюдаемую территорию. Она может показаться знакомой многим любителям ночного неба.

Вот только точки на ней, которые принято считать звездами, на самом деле оказались далекими неизведанными галактиками. По расчетам астроном их оказалось около 3 миллионов.

Зачем нужно картографировать Вселенную?

Все из нас знают, какую важную роль играют карты на Земле. Они обеспечивают необходимую навигационную поддержку и предоставляют информацию о местности. Точно так же карты неба помогают астрономам для разных исследований и статистических данных.

Они могут помочь нам узнать, как ведут себя некоторые галактики, например, существуют ли они в скоплениях спутников или перемещаются в космосе самостоятельно.

Проведения обзора всего неба менее чем за две недели открывает многочисленные возможности для исследований. Так, к примеру, ученым мало что известно о том, как меняется радионебо с течением времени от дней до месяцев. Однако теперь можно регулярно пересматривать каждую из трех миллионов галактик, указанных в каталоге RACS, чтобы отслеживать любые изменения.

Кроме того, некоторые из самых больших вопросов, оставшихся без ответа в астрономии, касаются того, как галактики получили эллиптические, спиральные и другие формы, которые мы сегодня видим.

Одна из самых популярных теорий предполагает, что большие галактики растут за счет слияния множества более мелких. Но детали этого процесса неуловимы и их трудно согласовать с моделированием. Чтобы понять 13 миллиардов лет космической истории нашей Вселенной, необходим телескоп, который может видеть на огромных расстояниях и точно отображать все, что он находит.

Фото: CSIRO

Высокие технологии, позволяющие достичь новых целей

Исследование CSIRO RACS — удивительный прогресс, ставший возможным благодаря развитию космической техники.

Специально для ASKAP инженеры CSIRO разработали высокоскоростные процессоры цифровых сигналов, а также инновационные радиоприемники, называемые "фазированными антенными решетками". Именно эти технологии обеспечивают ASKAP возможностью быстрой съемки и широким полем зрения.

Ожидается, что в ближайшие несколько лет ASKAP проведет еще более чувствительные исследования в различных диапазонах длин волн. Тем временем каталог обзоров RACS значительно расширяет наши знания о радионебе. Он будет и дальше оставаться ключевым ресурсом для исследователей со всего мира.